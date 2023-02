Canone Rai, se hai un parente con la 104 c’è l’esenzione e non paghi nulla I Ecco quando scatta

Come tutti ben sapranno, con il possesso di una TV in casa è obbligatorio pagare il canone Rai. C’è però un vantaggio per chi gode della legge 104, con diverse esenzioni rivolte nello specifico a chi si ritrova in difficoltà.

È proprio all’interno della legge 104 (rivolta in particolar modo alle persone disabili) che sono comprese alcune agevolazioni fiscali, non solo per la persona interessata, ma anche per il nucleo famigliare da cui egli stesso viene quotidianamente curato. Tra le agevolazioni più importanti, menzioniamo in particolar modo quello per l’acquisto di una nuova TV, così come anche l’esenzione per il canone Rai.

Per chi non lo sapesse, la legge 104 è rivolta in particolar modo a tutte le persone che presentano una disabilità, che può essere rispettivamente fisica, o in alternativa psichica, indipendentemente dallo stato del momento.

Uno dei pilastri su cui si fonda questa è la legge risiede nella volontà non solo di aiutare la persona con disabilità, ma tutto il nucleo famigliare che vi è attorno, tutelandolo in nome della legge e promuovendo la dignità della persona.

Sappiamo bene infatti quando sia dispendioso, sia in termini economici che di tempo, avere una persona disabile all’interno del nucleo famigliare, e fortunatamente lo stato viene proprio in aiuto di questi nuclei famigliari.

Altre agevolazioni presenti

Per chi fosse interessato ad approfondire la questione, la legge garantisce i beni di prima necessità, ma anche l’accesso alla cultura per il disabile. All’interno della promozione della cultura è compreso l’acquisto di una TV, per cui il disabile ha diritto a godere di diverse agevolazioni e scontistiche particolari.

Per quel che riguarda i suoi famigliari, la detrazione IRPEF per l’acquisto di un televisore di nuova generazione ammonta al 19% sull’importo totale sostenuto, con una diminuzione parallela dell’IVA, che dal 22% passa al solo 4%. Lo stesso dicasi per l’acquisto di un tablet: in entrambi i casi è necessario ovviamente dimostrare di essere in possesso di un certificato che attesti l’invalidità della persona di fronte al venditore esercente.

Quanto al canone RAI, infine, il discorso è un po’ più controverso. L’esenzione dal pagamento del canone è infatti valida solo nel momento in cui la persona disabile in questione sia attualmente inclusa in ricovero presso una casa di riposo, e attesti effettivamente di non essere in possesso di alcun apparecchio elettronico in grado di ricevere il segnale televisivo. In tal caso sarà necessario presentare l’apposita domanda precompilata e firmata all’Agenzia delle Entrate, dichiarando di non possedere nessun dispositivo digitale di questo tipo.