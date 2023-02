App pericolose, è scattato l’allarme rosso: controlla subito il tuo smartphone | Nessuno è al sicuro

Alcune app sullo smartphone, indipendentemente se siano state installate volontariamente o meno, possono rivelarsi pericolose per la privacy degli utenti.

L’allarme arriva direttamente dal colosso dell’informatica Google, che ha denunciato una fiorente industria di spionaggio informatico in Italia e nel mondo. La proliferazione di strumenti di pirateria allarma anche i governi, spesso bersagli degli attacchi informatici, e che si trovano a dover difendere informazioni che se finissero nelle mani sbagliate rischierebbero di compromettere la sicurezza nazionale.

Negli ultimi anni abbiamo visto il proliferare di reati informatici, l’intenzione prevalente di chi li commette è quella di appropriarsi indebitamente delle informazioni personali degli utenti della rete. Sono stati anche sviluppati una serie di strumenti sempre più sofisticati, in grado di violare la sicurezza dei device elettronici alla ricerca di username e password.

Oggi nessuno che abbia una connessione ad internet può dirsi al sicuro da attacchi informatici ed è necessario navigare in rete con prudenza. Soprattutto perché all’interno dei nostri pc, tablet e smartphone conserviamo, oltre alle password, una quantità enorme di informazioni sensibili, tra documenti e immagini.

I sistemi utilizzati per riuscire ad entrare in possesso dei nostri dati sensibili sono i più disparati. Molto frequente il phishing, dove le informazioni sono sottratte con l’inganno, per questo è improprio parlare di violazione poiché è l’utente a fornire i propri dati pensando di avere a che fare con qualcun altro.

Quali app possono essere pericolose

In altri casi le informazioni possono essere sottratte attraverso software e app che installiamo, più o meno consapevolmente, sui nostri dispositivi. Tali programmi permettono ai malintenzionati di accedere a tutte le informazioni e di impossessarsi di tutti i nostri dati sensibili senza che avere la possibilità di accorgersene.

Sia su iOS che su Android, esistono una serie di applicazioni in grado di spiare il nostro smartphone e che possono rivelarsi particolarmente pericolose. L’app MSpy, per esempio, è in grado di monitorare le attività sul tuo telefono, oppure EyeZ che riesce a tenere sotto controllo uno smartphone risultando completamente invisibile al proprietario.

Ci sono anche applicazioni capaci di monitorare l’attività sui social network, come Umobix, o che possono tener traccia della posizione, delle chiamate e degli sms, come Cocospy. Va specificato che scaricare queste applicazioni è assolutamente consentito, tuttavia è necessario che siano utilizzate con responsabilità e non per commettere azioni illecite, come spiare inconsapevolmente il proprio partner o qualunque altra persona. Per difendersi possiamo andare a verificare nelle impostazioni dello smartphone se ci sono applicazioni sospette in esecuzione. Anche l’eccessivo rallentamento del dispositivo o il surriscaldamento della batteria, possono essere segnali d’allarme.