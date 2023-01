Xiaomi-Redmi, ecco il nuovo Poco X5 in versione Pro: scheda tecnica completa | FOTO

Con la diffusione sempre più capillare di internet, da ormai una decina di anni e passa abbiamo assistito al vero e proprio boom degli smartphone, che hanno fatto proprio dell’essere perennemente connessi il loro punto di forza.

Ad oggi sul mercato mondiale sono presenti numerosissimi modelli, che con le loro più variegate caratteristiche ben si adeguano alle esigenze di ogni tipologia di utente in cui si può incorrere. Tendenzialmente siamo soliti suddividere gli smartphone in dispositivi di fascia alta (quelli che chiamiamo comunemente “top di gamma”, capitanati quest’anno da Samsung Galaxy S22 e iPhone 14 Pro), seguiti immediatamente dopo dagli smartphone di fascia media (adatti in particolar modo agli utenti che cercano un buon rapporto tra qualità – prezzo con i giusti compromessi), per poi arrivare infine agli smartphone di fascia bassa, pensati per gli utenti che non hanno chissà quali esigenze.

Nella fattispecie oggi vi parleremo del nuovo smartphone di fascia media recentemente annunciato da Redmi, ovvero Poco X5 nella sua versione Pro. Giusto pochi giorni fa sono uscite le prime foto in rete che lo ritraggono, oltre alla sua confezione di vendita. In questo caso parliamo di una scatola nera molto minimale, che riporta semplicemente il logo del dispositivo stesso assieme al colore giallo che viene utilizzato puntualmente da Redmi per i suoi prodotti.

Scopriamo insieme le caratteristiche tecniche che conosciamo ad oggi, in modo tale da saperne di più a tal proposito. Partiamo innanzitutto dalla RAM, in cui avremo a disposizione ben 8 GB di memoria: quanto alla memoria di archiviazione invece, saranno disponibili 256 GB per tutti i nostri contenuti audiovisivi e file di ogni sorta.

Quanto al processore, sicuramente una delle voci più importanti, il Pro vanterà nello specifico un processore Snapdragon 778G. Per quel che riguarda la fotocamera, invece, avremo un sensore anteriore da 16 megapixel, unito a ben tre sensori per il modulo posteriore, di cui il principale (il Sony IMX766) avrà una risoluzione di 50 megapixel.

Arriviamo infine al display, che avrà una risoluzione pari a 2400×1080, con diagonale da 6.67 pollici e frequenza d’aggiornamento pari a 120 Hz, assolutamente in linea con quanto visto recentemente all’interno degli smartphone top di gamma.

Al momento non conosciamo ancora una data d’uscita precisa, anche se ipotizziamo che il lancio avverrà nel corso delle prossime settimane, verosimilmente entro la fine di febbraio. Non ci resta a questo punto che attendere con trepidazione l’arrivo di ulteriori informazioni ufficiali, eventualmente con l’uscita di un comunicato stampa da parte della compagnia, che siamo certi non tarderà a venire nel corso dei prossimi giorni o settimane.