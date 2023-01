WhatsApp, con questo ‘trucco’ puoi leggere le chat di chi vuoi: è facile come bere un bicchier d’acqua

L’avvento di internet ha segnato un grande balzo tecnologico su più campi. Nel caso ad esempio delle telecomunicazioni, abbiamo assistito ad un graduale passaggio dai sistemi antiquati (come gli SMS per i messaggi testuali e gli MMS per i contenuti audiovisivi) alle app di messaggistica istantanea, che sono nate parallelamente (o subito dopo) all’avvento degli smartphone.

Tanto per citarne una, iniziamo con WhatsApp (inizialmente nata come applicazione a pagamento e poi solo in un secondo momento diventata gratuita), che al giorno d’oggi conta un miliardo e passa di utenti sparsi in tutto il mondo.

È stata poi seguita pochi anni dopo da Telegram, che ha invece fatto del sistema di crittografia avanzata (oltre che per un’estrema importanza dedicata alla privacy e a tutto ciò che ne consegue) il suo punto di forza, raggiungendo anche in questo caso milioni e milioni di utenti a livello di tutto il mondo. In davvero poco tempo queste app (assieme ad altre app minori, come WeChat et similia) sono riuscite a soppiantare quello che prima era il “monopolio” dei messaggi tradizionali a pagamento.

Nella fattispecie oggi vi parleremo di un trucchetto presente su WhatsApp, che consente a qualsiasi utente di leggere la chat di chi votiamo. In questo caso dovremmo disporre dell’applicazione desktop, ovvero WhatsApp Web. In questo caso basterà prendere per un attimo lo smartphone della persona di cui intendiamo leggere le chat, e sincronizzarlo con il nostro PC personale.

Così facendo ci faremo aiutare scansionando il codice QR sia sullo smartphone che sul nostro PC, in modo da collegare i due dispositivi. Così facendo, avremo pieno accesso a tutte le chat di WhatsApp presenti sullo smartphone della persona in questione.

Vantaggi e svantaggi

Questo ottimo sistema è disponibile e accessibile da entrambi i principali sistemi operativi mobile presenti sul mercato, ovvero rispettivamente iOS e Android. Sincronizzando lo smartphone con il proprio PC, la connessione con il dispositivo non sarà interrotta nemmeno dalla distanza, e questo sistema funzionerà in egual modo anche se i rispettivi dispositivi saranno collegati a reti Wi-Fi differenti.

L’unico problema che va arginato in questo caso è la notifica che arriverà allo smartphone sincronizzato al proprio PC e che avviserà l’utente in questione dell’avvenuta sincronizzazione, e spesso e volentieri potrebbe presentarsi il riconoscimento biometrico, che richiede il riconoscimento del proprietario.

Nel caso in cui siate dal lato opposto della “barricata”, invece, il nostro consiglio per tutelare la vostra privacy è quello di tenere ben stretto il vostro smartphone, evitando a tutti i costi di lasciarlo da qualche parte, e impostando soprattutto un PIN che ne protegga la sicurezza.