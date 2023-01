Simona Ventura, il triste addio del marito: “Non ti dimenticheremo mai” | Un mare di lacrime

Simona Ventura è una delle conduttrici più amate dal pubblico italiano, nel dettaglio si è dimostrata sempre professionale e di avere molta empatia. L’ultimo post sul social ha rattristito tutti i fan: l’addio di Simona e il marito Giovanni.

Simona Ventura è una donna dello spettacolo italiano, molto amata e apprezzata. Ama il suo lavoro e lo dimostra con il suo impegno che negli anni non si è mai arrestato. E’ nata nel 1965 a Bentivoglio, in provincia di Bologna e oggi per la sua carriera vive a Roma.

La carriera di Simona è iniziata con il programma “Domani Sposi“, casa Rai che ha condotto con Magalli. Successivamente inizia a lavorare per Telemontecarlo e poi “Domenica Sportiva” e “Domenica In”, riscontrando sempre un enorme successo, facendosi notare da tutto il pubblico italiano, affascinato.

Negli anni duemila presenta il Festival di Sanremo e subito dopo il programma per il quale il suo volto è diventato un simbolo, parliamo di “L’isola dei Famosi” e come giudice a “X-Factor”. Inoltre dal 2016 approda sia in Mediaset che in Sky.

Simona Ventura è stata sposata per anni, dal 1998, con il calciatore italiano Stefano Bettarini, divorziando nel 2004 dopo la nascita dei figli Niccolò e Giacomo. Oggi Simona ha una relazione con Giovanni Terzi, scrittore italiano e i due sono molto legati, si supportano a vicenda e condividono gioie e dolori.

Il triste addio su Instagram

Simona Ventura condivide quotidianamente con i suoi seguaci di Instagram notizie e pensieri, spesso anche la sua routine. Nelle ultime ore però, ha condiviso una foto in cui appaiono lei e il marito Giovanni in compagnia di un altro uomo.

Si tratta di un personaggio noto nel mondo dello spettacolo, in particolare dietro le quinte, è un giornalista e autore televisivo che purtroppo è scomparso pochissimi giorni fa. A soli 63 anni è morto Ludovico Di Mao.

Simona e Giovanni: il loro saluto

Nella foto postata su Instagram da Simona, ci sono lei, Giovanni e l’uomo deceduto, Ludovico. Sia la conduttrice che il marito lo conoscevano molto bene e la notizia della sua scomparsa ha lasciato tutti senza parole, con dolore e silenzio.

Simona ha scritto accompagnando la foto: “Ho appena perso un amico, un direttore, una persona meravigliosa. Non c’è stata telefonata a cui non abbia risposto, un evento a cui non abbia partecipato, una telefonata di incoraggiamento ad ogni nuova occasione. Siamo senza parole, io e Giovanni. Sei stato più di un amico più di un esempio. Non ti dimenticheremo mai.”