Hai ordinato un pacco online? Da oggi puoi seguire la spedizione con un solo click | Ecco come devi fare

Se avete ordinato un pacco online nell’ultimo periodo è bene sapere che adesso è possibile seguire tutte le spedizioni in una sola applicazione gestendo tutto con un click.

In Italia nel 2022 l’eCommerce cresce di circa 14 punti percentuali per un giro di interessi di 45,9 miliardi. Questi i dati emersi dall’ultima indagine dell’Osservatirui eCommerce B2b Netcomm -School of Management del Politecnico di Milano che illustra come sono cambiate le abitudini di acquisto degli italiani.

Secondo la ricerca di Netcomm, “NetRetail”, sono 33,3 milioni gli italiani che hanno acquistato online nell’ultimo trimestre, +9,6 milioni rispetto al periodo pre-pandemia. Prevalgono gli acquisti con sistemi di pagamento digitale al momento dell’ordine (quasi il 90%), mentre scende l’uso di contante o bonifico, sia online che nei negozi fisici.

Oggi, possiamo dire di essere andati ben oltre quello che prima veniva definito “shopping online”, il settore infatti ha acquisito sempre più spazio diventando un comparto importante per l’economia italiana. Proprio per la mole di trasferimenti avrebbe bisogno di essere trattato e regolamentato tenendo conto non solo del contesto locale, ma anche del mercato globale.

I consumatori, oramai, sono sempre più digitali, acquistano liberamente beni e servizi online e difficilmente saranno disposti a tornare indietro. Questo impone alle aziende una trasformazione dei loro modelli di business per rispondere alle nuove esigenze dei consumatori. Il che non vuol dire orientare tutto solo sul negozio fisico o solo sul ecommerce, ma trovare dei modelli ibridi multicanale che possano prendere il meglio dei due modelli.

Come tracciare una spedizione?

L’aumento degli acquisti online fa aumentare anche la quantità di pacchi che ogni giorno vengo presi in carico e consegnati dagli spedizionieri. Nel 2021 in totale sono stati 949 milioni con un aumento del 16,4%. Oggi anche nelle modalità di spedizione ci sono state molte innovazioni come la possibilità di tracciare il pacco durante la spedizione. Un servizio molto utile sia per il mittente che per il destinatario del pacco e che Google ha deciso di incorporare nel suo pacchetto.

In tale direzione va l’introduzione di una nuova funzionalità lanciata da Gmail che consentirà di tracciare le spedizioni direttamente attraverso nella casella di posta elettronica. Il nuovo servizio è in fase di test da novembre negli Stati Uniti e permette di vedere rapidamente la data di consegna, il numero dell’ordine e lo stato della consegna divisa in tre fasi: ordine effettuato, spedito e consegnato.

Il sistema è in grado di rilevare automaticamente le informazioni e di renderle disponibili senza la necessità di aprire l’email, rendendo la data di consegna visibile nella posta in arrivo di Gmail. Aprendo l’email, invece, apparirà una scheda dinamica nella parte superiore dell’applicazione. Per attivare la funzione di tracciamento di Gmail è necessario aprire le impostazioni all’interno dell’app, toccare sul proprio indirizzo email e scorrere fino alla voce “Monitoraggio della Spedizione”, con un semplice click non perderete più di vista le vostre spedizioni.