Elettrodomestici, se cerchi il più pericoloso in bolletta è lui I Smetti di usarlo così

Ormai dall’anno scorso, siamo entrati all’interno di un periodo davvero difficile per l’economia non solo italiana, ma europea. Il tutto si è aggravato in particolar modo durante i primi mesi del 2022, quando sono iniziati i conflitti in Ucraina, che hanno portato numerose e importanti conseguenze sul piano economico ed energetico.

In primis infatti abbiamo assistito all’aumento del costo delle materie prime, che si è chiaramente riflettuto in un’inflazione a livello del settore alimentare, così come il rialzo del costo dell’energia, sia mensile che elettrica. Quest’ultimo in particolare si è riflettuto in un aumento sconsiderato da parte delle principali compagnie fornitrici, che si son ritrovare costrette al rialzo delle bollette mensili dell’energia.

Il governo italiano si è per fortuna mosso celermente per riuscire a fronteggiare, al meglio delle sue possibilità, introducendo diversi provvedimenti come ad esempio il bonus energia da 150 euro (che si possono detrarre con estrema facilità dal costo delle bollette), esattamente come le agevolazioni e detrazioni fiscali per tutti gli acquirenti intenzionati ad acquistare elettrodomestici di nuova generazione. Malgrado tutti questi importantissimi aiuti che provengono dallo stato italiano, sono state davvero tante (e lo sono tutt’ora) le famiglie italiane che rischiano di andare incontro alla soglia di povertà, dato che non riescono più a permettersi di pagare bollette così ingenti.

È così che oggi abbiamo deciso di darvi qualche consiglio per l’economia domestica, in modo da risparmiare sulle prossime bollette dell’energia.

Gli elettrodomestici sono entrati sempre più a far parte della nostra vita di tutti i giorni. Tra forno elettrico, forno a microonde, ferro da stiro, frigorifero, lavatrice, asciugatrice, lavastoviglie e chi ne ha più ne metta, son davvero tantissimi e variegati i dispositivi di cui facciamo uso ogni giorno per le nostre attività quotidiane. Ma qual è l’elettrodomestico che effettivamente consuma più energia, ed è quindi un pericolo per le prossime bollette mensili? Scopriamolo insieme!

Gli elettrodomestici energivori

Un po’ a sorpresa, l’elettrodomestico che consuma più di tutti è il modem: è vero, presenta dei consumi orari più ridotti rispetto ad altri dispositivi presenti all’interno della casa, ma deve rimanere necessariamente acceso perennemente per garantirci la connessione a internet, per tutte le 24 ore della giornata. Questo porta inevitabilmente ad un aumento dei costi delle bollette.

Un’altra pessima abitudine che molti di noi hanno è quella di lasciare acceso il computer, anche nel momento in cui non si utilizza effettivamente per lavoro o per svago. Il computer infatti rappresenta un altro dispositivo energivoro. che porta ad un consumo davvero elevato di energia elettrica.

Il nostro consiglio, in definitiva, è quello di spegnere tutti questi dispositivi soprattutto nelle ore notturne, dal momento che lasciarli accesi senza utilizzarli è uno spreco a tutti gli effetti, che di questi tempi può benissimo essere evitato.