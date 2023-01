WhatsApp, l’ultimo aggiornamento è una svolta pazzesca I Ecco cosa puoi fare, è semplicissimo

Con la diffusione di internet, sono davvero cambiate tantissime cose a livello tecnologico. Prima tra tutte, poco prima degli “anni ’10”, abbiamo assistito al boom degli smartphone, con iPhone che ha fatto da capostipite a questa nuova serie di dispositivi, che poi negli anni a venire si sono conseguentemente diffusi in tutto il mondo.

Contemporaneamente al diffondersi ormai sempre più capillare degli smartphone abbiamo assistito poi alla nascita delle app, in particolare quelle per la messaggistica istantanea.

Le prime in tal senso sono state senz’ombra di dubbio WhatsApp (che al giorno d’oggi ha superato ormai da un po’ il miliardo di iscritti in tutto il mondo), seguito subito dopo da Telegram, che ha fatto del suo sistema di crittografia avanzata il suo punto di forza, riuscendo anche in questo caso a racimolare milioni e milioni di utenti sparsi nel mondo.

Entrambe queste app (così come tante altre, come WeChat) sono riuscite a soppiantare in breve tempo i sistemi tradizionali che esistevano fino ad allora: stiamo parlando ovviamente degli SMS (per i messaggi testuali) e degli MMS (per la controparte audiovisiva e i messaggi multimediali). Al giorno d’oggi queste app rappresentano non solo un ottimo modo per scambiare messaggi tra persone in maniera immediata, ma anche per creare gruppi, o perfino vere e proprie community di riferimento.

Quest’oggi in particolare vi parleremo di WhatsApp, che come ormai ben saprete si aggiorna regolarmente, introducendo a cadenza regolare diverse e interessanti funzionalità, su entrambi i sistemi operativi principali, capitanati rispettivamente da iOS e Android.

L’aggiornamento nei dettagli

Nella fattispecie oggi vi parleremo dell’ultimo aggiornamento dell’app in questione. L’ultima versione aggiornata di WhatsApp dà infatti la possibilità di creare dei gruppi, ampliando il numero massimo di utenti a ben 1024 persone, Aggiunta inoltre la possibilità, da parte degli amministratori dei gruppi in questione, di poter fare immediatamente determinate azioni come avviare una videochiamata generale con gli utenti che ne fanno parte, o contattarli in privato, telefonando quello specifico utente in questione.

Questo rappresenta davvero un grandissimo vantaggio, soprattutto per quei gruppi il cui numero di utenti è davvero alto, e non sempre per gli amministratori è facile gestire la situazione nel migliore dei modi: si crea quindi una scorciatoia tra l’amministratore e il singolo utente, che permette a entrambi di risparmiare tempo.

Non ci resta dunque che attendere le prossime settimane (o mesi), per poter vedere con mano quali saranno i prossimi aggiornamenti introdotti da parte di WhatsApp.