Nuovo Galaxy S23, tutto pronto per il lancio del fiore all’occhiello di Samsung I Ci saranno tre versioni

Conseguentemente al diffondersi sempre più capillare di internet in tutto il mondo, gli smartphone hanno conosciuto e stanno tutt’ora conoscendo la loro età dell’oro (se così vogliamo chiamarla), ormai disponibili da più di 10 anni sul mercato di tutto il mondo, andando a proporre senz’altro caratteristiche e funzionalità che ben si adattano alle esigenze di qualsiasi tipologia di utente si possa incontrare.

Siamo soliti suddividere gli smartphone in tre rispettive categorie, partendo innanzitutto dagli smartphone di fascia alta (i cosiddetti “top di gamma”, capitanati rispettivamente da Samsung Galaxy S22 e iPhone 14 Pro, usciti giusto qualche mese fa), seguiti subito dopo dagli smartphone di fascia media (per chi cerca un buon compromesso in termini di qualità prezzo, per poi finire in conclusione con gli smartphone di fascia bassa, adatti soprattutto a chi non ha particolari esigenze di alcun tipo, in termini di potenza di calcolo e fotocamera.

Oggi in particolare vi parleremo di Samsung Galaxy S23, il nuovo smartphone della casa produttrice coreana che si appresta ad essere annunciato tra pochi giorni, e ad uscire sul mercato di tutto il mondo nel giro di pochissimi mesi. Scopriamo insieme tutte le caratteristiche e le specifiche tecniche di questo promettente smartphone!

Specifiche tecniche

Iniziamo innanzitutto parlandovi dei modelli che saranno disponibili, divisi rispettivamente tra Samsung Galaxy S23. S23+ e infine Samsung Galaxy S23 Ultra. Partendo dal processore, avremo a disposizione in questo caso uno Snapdragon 8 Genò 2, che assicurerà un’ottima potenza di calcolo al terminale, e soprattutto consumerà di meno rispetto ad altri processori precedenti. Per quel che riguarda lo schermo, invece, in questo caso monterà un display Dynamic AMOLED con diagonale da 6.1 pollici, alla risoluzione di 2340×1080 pixel, mentre il fratello maggiore Galaxy S23+ avrà una diagonale da 6.6 pollici.

La frequenza d’aggiornamento invece si manterrà su 120 Hz, similmente a quanto abbiamo visto finora con gli attuali top di gamma. La batteria avrà una capacità di 3900 mAh (aumentati a 4700 mAh nel caso della versione Plus), e lo smartphone sarà dotato di 8 GB di RAM. Discorso diverso infine per la memoria d’archiviazione, in cui sarà possibile scegliere rispettivamente tra i tagli da 128 e 256 GB in base alle proprie necessità.

Al momento non conosciamo ancora la data d’uscita di Samsung Galaxy S23, né il suo effettivo prezzo di lancio. Non ci resta dunque che attendere con trepidazione l’evento di Samsung, Galaxy Unpacked, previsto per il prossimo 1 febbraio, che siamo certi getterà luce su tutte le informazioni di cui abbiamo bisogno.