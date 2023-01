iPhone, con questo trucco puoi pagarlo pochissimo I Occasione irripetibile, è già corsa all’acquisto

Il mondo degli smartphone è stato sempre in continuo aumento sin dal suo esordio, registrando vendite astronomiche in tutto il mondo.

Ad oggi l’offerta presente sul mercato mondiale è davvero ampissima e variegata, proponendo modelli che ben si adattano alle esigenze e bisogni di qualsiasi consumatore, da quello più smaliziato a quello che “si accontenta”.

Siamo soliti suddividere essenzialmente gli smartphone in tre fasce d’appartenenza, partendo innanzitutto dai dispositivi di fascia alta (capitanati quest’anno da iPhone 14 Pro e Samsung Galaxy S22, usciti giusto qualche mese fa sul mercato), seguiti subito dopo dagli smartphone di fascia media (rivolti in particolar modo a tutti gli utenti alla ricerca di un buon rapporto qualità prezzo), per poi arrivare infine agli smartphone di fascia bassa, adatti a chi non ha particolari esigenze di sorta.

Spesso molti ambiscono ad i cosiddetti top di gamma, che appartengono alla fascia alta, ma non tutti riescono a permetterselo: i costi in questo caso sono infatti piuttosto alti, e non alla portata di mano per tutti gli utenti.

È proprio qui che arrivano in soccorso gli iPhone ricondizionati. Di cosa si tratta? I ricondizionati sono smartphone che hanno condizioni davvero molto simili a prodotti nuovi, e vengono proposti da Apple a dei prezzi davvero convenienti e alla portata di tutti, riuscendo così a risparmiare anche cifre considerevoli rispetto ad esempio all’acquisto di uno smartphone nuovo.

I dettagli dei ricondizionati

Nella fattispecie, per farvi un esempio, Apple ha recentemente introdotto all’interno del suo catalogo tutta la lineup di iPhone 13 ricondizionati. In questo caso lo sconto è pari al 15% rispetto al prezzo originario di listino, e rappresenta quindi un ottimo risparmio per l’utente finale. Parliamo infatti di cifre che vanno rispettivamente dai 130 euro fino ai 280 euro risparmiati, nel migliore dei casi, in base chiaramente al modello che andiamo a scegliere e a prediligere. Abbiamo infatti l’imbarazzo della scelta in tal senso, partendo da iPhone 13 Mini, iPhone 13 (versione standard), iPhone 13 Pro e infine il modello più grande di tutti, ovvero iPhone 13 Pro Max.

Ricordiamo per chi fosse interessato eventualmente all’acquisto che ogni iPhone ricondizionato è privo di qualsiasi vincolo di operatori telefonici, ed è quindi possibile inserire qualsiasi SIM al suo interno.

La batteria degli iPhone ricondizionati è inoltre nuova, e all’interno del pacchetto viene anche fornito un cavo Lightning, utile ovviamente per la ricarica del telefono stesso, così come anche per il trasferimento di eventuali dati verso il MacBook et similia. La garanzia nel caso degli iPhone ricondizionati, infine, è pari ad un anno.