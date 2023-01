Eleonora Daniele, l’orribile annuncio in queste ore: “Una profonda ferita all’anima” | Lutto devastante

Eleonora Daniele è una delle conduttrici italiane più amate dal pubblico. La donna ha postato nelle ultime ore sul social una foto, condividendo con tutti la tristissima notizia.

Eleonora Daniele, nata nel 1976, è una conduttrice e giornalista italiana, originaria di Padova. La donna è amata dagli spettatori italiani per la sua professionalità e per il suo carisma che affascina chiunque la segua. E’ molto seguita anche sui social, dove condivide con i fan tutte le notizie e gli argomenti che ama.

La carriera di Eleonora ha inizio nel 2001, appare per la prima volta in uno studio televisivo, quello di “La sai l’ultima?”, programma Mediaset. Da quel momento in poi diviene amata da tutti, conduce senza sosta e stesso nei primi anni duemila partecipa anche al Grande Fratello, abbandonando così il suo lavoro in banca.

Nel 2002 la conduttrice debutta anche come attrice, quando prende parte del cast della serie Rai “La squadra”. Nel 2003 poi fa successo nella serie “Un posto al sole”. Le sue ultime conduzioni sono state “Lo Zecchino d’Oro”, “Nella memoria di Giovanni Paolo II” e in casa Rai conduce oggi “Senato & Cultura – Il futuro è donna?” e “Storie Italiane”.

Eleonora è sempre stata molto riservata riguardo la sua vita privata ma questo non le ha mai vietato di condividere tutto con i suoi seguaci sui social, in particolare è molto attiva su Instagram.

Il post di Eleonora

Eleonora Daniele ha condiviso pochissime ore fa una foto su Instagram, in questa foto appare lei in compagnia di un’uomo, si tratta di un giornalista e autore televisivo, purtroppo scomparso pochissimi giorni fa a soli 63 anni. Si tratta di Ludovico di Meo.

La conduttrice conosceva molto bene il collega e così ha deciso, come hanno fatto altri personaggi noti, di salutarlo e dargli l’ultimo addio condividendo il dolore e la triste notizia con i seguaci del social.

L’addio di Eleonora Daniele

Eleonora ha pensato di lasciare un pensiero per Ludovico, accompagnando così la foto con un saluto. La conduttrice ha scritto: “La notizia della morte di Ludovico di Meo arriva ora come una profonda ferita dell’anima. Mio vicedirettore per anni, abbiamo condiviso tanto lavoro e tanta fatica ma anche mille soddisfazioni. Erano gli anni in cui Storie Italiane cresceva e diventava pian piano il programma che è oggi. Avevi sempre il sorriso e la battuta pronta, eri un consigliere nei momenti più importanti della vita, quante risate fatte insieme.”

E ancora ha continuato: “L’ultima volta che ti ho visto questa estate al premio Alia stavi bene, nessun problema di salute, eri sorridente. Io credo che la vita sia un’istante, non ci rendiamo conto a volte di quanto possa sfuggire così velocemente. Solo il pensiero che te ne sei andato via così mi sconvolge e mi rattrista.”