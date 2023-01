Conosci il trucco della bustina di tè nel frigorifero? Provalo subito I Rimarrai sbalordito quando vedi cosa succede

Una bustina di tè nel frigorifero può rivelarsi un trucco molto utile e resterete sbalorditi quando vedrete cosa può succedere.

Il tè è una bevanda antica dai tanti effetti benefici, introdotta in Cina intorno al terzo secolo, anche se la leggenda attribuisce la sua scoperta all’imperatore Shen Nung, “Il guaritore divino”, nel 2737 a.C. La storia vuole che una foglia di tè sia caduta nella tazza dell’imperatore per puro caso.

Quello che sappiamo con certezza è che, dopo aver conquistato la Cina, il tè si diffuse velocemente anche in Corea e Giappone. Il suo arrivo in Europa è dovuto ai portoghese ma furono gli olandesi a capirne il potenziale ed iniziarono a commercializzarlo.

Oggi, le proprietà benefiche di tè e tisane sono ampiamente dimostrate, questo ha fatto in modo che oggi possiamo trovarne numerose varietà in commercio, ognuna con le sue caratteristiche. La scienza medica attribuisce al tè anche proprietà curative o preventive di numerose patologie. Al tè sono riconosciute attività astringenti, antidiarroiche, antibatteriche, antivirali, antiossidanti, preventive nei confronti dei tumori e stimolanti per il sistema nervoso centrale.

Ormai tè e tisane di ogni tipo si possono acquistare sfuse in negozi interamente dedicati o nelle erboristerie. Così come è possibile trovarne diverse qualità anche sugli scaffali nei supermercati nella classica confezione in bustine. Le bustine da tè, però, non si prestano ad un uso prolungato e vanno eliminate dopo il loro utilizzo. Per evitare sprechi possiamo imparare a riutilizzarle per rendere il nostro tè anche ecosostenibile.

Come riutilizzare le bustine da tè

Lo smaltimento delle bustine da tè prevede che vadano nell’indifferenziata mentre l’etichetta può essere rimossa e gettata nel contenitore della carta. Se avete piante in giardino, però, è possibile recuperare il contenuto della bustina e mescolarlo nel terreno. Alcune varietà di tè e tisane possono rappresentare un concime naturale che offrono un importante apporto di sali minerali. Allo stesso modo anche gli avanzi di tè possono essere aggiunti alle piante.

Le bustine di tè usate possono anche aiutarci a combattere i cattivi odori in casa. Possiamo, per esempio, disporle sul fondo del cestino dei rifiuti di casa per cancellare ogni odore sgradevole causati dai diversi residui di cibo, soprattutto nei periodi particolarmente caldi.

Inoltre, le bustine da tè possono portare benefici anche se inserite all’interno del frigorifero. Può capitare che ci siano delle cose dimenticate all’interno del nostro frigo che sono andate a male col tempo, una volta rimosse la puzza può continuare a impregnare il frigo. In questo caso le bustine da tè possono fare miracoli, meglio se aromatizzate alla menta o alla cannella, così che, oltre a eliminare gli odori sgradevoli restituiscano un buon profumo al nostro frigo.