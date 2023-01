Netflix, arriva la fine di un’era: la decisione è presa, addio per sempre alle password condivise

Con l’avvento di internet e la sua diffusione sempre più capillare verso (soprattutto) i primi anni 2000, le cose son cambiate anche per quel che riguarda la fruizione casalinga dei contenuti audiovisivi.

Se un tempo infatti il monopolio in questo senso era rappresentato da aziende come Blockbuster et similia, internet ha invece portato ad un salto ulteriore in avanti, con l’introduzione delle cosiddette piattaforme di streaming. Netflix è stato sicuramente il capostipite (nonché pioniere) di questa tipologia di prodotti, proponendo serie tv e film di alta qualità, seguita subito dopo da servizi simili come ad esempio Amazon Prime Video, Disney Plus, Apple TV+, Paramount Channel e chi ne ha più ne metta.

Uno dei punti per cui Netflix ha avuto sempre più successo è stato senz’ombra di dubbio la possibilità di poter condividere con altri utenti il proprio account: così facendo, ad esempio, nel caso dell’account Famiglia, è possibile dividere i costi del servizio tra tutti i membri che fanno parte di quel determinato gruppo di condivisione.

È così che milioni e milioni di utenti in tutto il mondo son riusciti a risparmiare cifre considerevoli, dividendo il proprio account e la propria password con altre persone (che siano amici, famigliari, o semplicemente utenti trovati su internet).

Purtroppo per tutti loro, Netflix ha deciso che farà un retrofront a tal proposito, andando di conseguenza a vietare la condivisione della propria password con altri utenti all’infuori di sé stessi.

La situazione futura

È così che dai prossimi mesi del 2023 questa possibilità non sarà più presente per quanto riguarda gli account Netflix, e ogni utente dovrà avere il proprio account separato e distinto dagli altri. Sembra però che ci sarà comunque la possibilità di condividere la password con altre persone, a patto di pagare una determinata “quota extra” per questo tipo di servizio, fino ad ora gratuito. Per ora questa modalità è in sperimentazione in determinati paesi del mondo, e non sappiamo ancora quando andrà poi a diffondersi a macchia d’olio nel resto delle nazioni.

Al momento non conosciamo ancora quando effettivamente questo provvedimento da parte di Netflix andrà in porto e diventerà quindi effettivo, anche se ipotizziamo che il cambiamento avverrà verosimilmente entro la fine del primo trimestre, nonostante non abbiamo ancora l’ufficialità.

Non ci resta dunque che attendere le prossime settimane, con l’attesa di un eventuale comunicato stampa ufficiale da parte della compagnia americana che andrà a fugare ogni dubbio di questo tipo.