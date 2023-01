Max Giusti, l’orrendo lutto è devastante: “Scomparso un monumento dello spettacolo italiano”

Il conduttore Max Giusti, seguitissimo sia sugli schermi che sui social, dove ha condiviso recentemente un post di addio che ha rattristato tutti i suoi fan.

Max Giusti è un attore, imitatore e conduttore italiano, molto amato nel nostro paese. E’ nato nel 1968 a Roma, oggi ha 54 anni e vive ancora nella Capitale. E’ molto seguito sia sugli schermi che sui social, dove condivide tutto – dalla sua quotidianità ai suoi interessi – con i suoi fan.

La carriera di Max ha inizio nel 1991, quando esordisce con “Stasera mi butto” e “Ricomincio da due”; entrambi programmi storici di casa Rai. Successivamente prende parte nel cast di “Mio capitano” nel 1996 e “Seven show” nel 1999. Nel 2000 conduce “Stracult” con Simona Ventura.

Max ama la sua carriera ma non ha mai messo da pare la sua vita privata, infatti nel 2009 si sposa con Benedetta Bellini, con la quale ha due figli, Matteo e Caterina, nati nel 2010 e 2012.

Giusti ha avuto anche una relazione con la giornalista Selvaggia Lucarelli, relazione durata solo sette anni. Purtroppo Max non ha avuto una vita facilissima, in particolare per un periodo, durante il quale si è ammalato.

Max Giusti: la malattia

Max Giusti ha sempre avuto una carriera attiva e nel frattempo ha avuto modo di ricavarsi la sua privacy da poter costruire una bellissima famiglia. Purtroppo, però, mentre riprendeva “Boom“, un programma televisivo, ha avuto un malore, ha avuto una grave paralisi di metà del volto.

Dopo il malore ha deciso di interrompere le riprese in quanto non riusciva a parlare. Successivamente, dopo un periodo di riposo e di paura, l’infiammazione del nervo facciale scomparì. Oggi ancora ricorda quell’evento anche sui social, dove pochi giorni fa a condiviso con i fan una tristissima notizia.

Il post di addio di Max Giusti

Max Giusti ha condiviso con i fan il suo dispiacere e la triste notizia, ha postato una foto e ha dato l’addio ad un uomo noto e di grandissimo talento, si tratta di Gino Landi. L’uomo era un coreografo e regista televisivo milanese, molto famoso per la sua bravura e la sua carriera brillante.

Max ha scritto: “E’ scomparso un monumento dello spettacolo italiano. Con Gino Landi perdiamo un grande coreografo, uno straordinario regista ed un uomo che non ha mai smesso di cercare la perfezione! Sei stato uno dei primi che ha creduto in me spronandomi e infondendomi sempre fiducia! Quante belle cantate ci siamo fatti! Un abbraccio a tutti i suoi cari”.