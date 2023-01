“Riposa in pace”: Giorgio Tirabassi, l’ultimo saluto del famoso attore

Giorgio Tirabassi è un attore italiano amatissimo. E’ molto seguito dai suoi fan anche sui social, il suo ultimo post su Instagram però, è tristissimo: l’addio dell’uomo.

Giorgio Tabassi è un’attore molto amato dagli spettatori italiani, classe ’60, vive a Roma. Oggi è conosciuto per il suo talento nel recitare e come regista, inoltre ha collaborato con centinaia di attori dal calibro di Gassman e Mastroianni.

Giorgio ha iniziato la sua carriera negli anni ’80, grazie a Gigi Proietti che lo ha scoperto mentre recitava in un teatro, da quel momento inizia a far parte della compagnia dell’attore. Successivamente recita in film di rilevanza come “Verso Sera” e “Un’altra Vita”.

Tirabassi è un volto simbolo della serie Mediaset, su Canale 5 “Distretto di Polizia”, con il quale arriva ad un successo grandissimo con il ruolo dell’ispettore Roberto Ardenzi. Recita poi nella serie più leggera “I Liceali” e “La pecora nera”.

L’attore si sposa nel 2012 con Maria Francesca, gallerista ed ex ballerina. La coppia prima del matrimonio, si è frequentata per ventidue anni e oggi hanno due figli, Nina e Filippo. Purtroppo nel 2019 Giorgio è stato poco bene mentre girava “Il grande silenzio”, ha avuto un’infarto. Per fortuna dopo poco tempo si è ripreso.

Il triste post di Giorgio

Giorgio Tirabassi è molto seguito sugli schermi quanto sui social, infatti su Instagram ha molti seguaci e con loro ama condividere molto della sua quotidianità e dei suoi interessi. L’attore ama la musica, in particolare suonare la chitarra, infatti molte sue foto e video sono dedicati al cinema o alle altre sue passioni.

Uno dei suoi post più recenti riguarda un caro amico, un uomo noto che purtroppo ci ha lasciati, lasciando un vuoto per i suoi cari e i suoi fan.

Il saluto di Giorgio Tirabassi

Giorgio ha postato la foto dell’uomo in questione, si tratta di Roberto Nobile, l’attore che nella serie in cui ha recitato Tirabassi, “Distretto di polizia“, interpretava Parmesan, personaggio molto amato da tutti.

L’uomo si è spento a 74 anni, lasciando molta tristezza ma anche il grande ricordo della sua bellezza come attore e come uomo, la bellezza con la quale anche Giorgio Tirabassi lo ricorda. L’attore scrive come descrizione della foto: “Riposa in pace amico mio”. Nei commenti si leggono pensieri e saluti di colleghi dei due attori e dei fan che ricordano Roberto come un animo gentile e umile, che resterà sempre nei pensieri di tutti coloro che lo hanno sempre seguito e apprezzato.