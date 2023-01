OPPO Reno 8T 4G, ufficiale la data di uscita: svelati in queste ore gli ultimi dettagli

Nel corso degli ultimi anni abbiamo assistito ad un vero e proprio boom degli smartphone, dovuto in particolar modo al diffondersi sempre più capillare di internet a livello di tutto il mondo.

È così che sul mercato sono attualmente disponibili tantissimi modelli tra i più variegati, che ben rispondono alle esigenze e alle richieste da parte dei consumatori, da quelli più smaliziati a quelli che si accontentano e scendono a compromessi.

Siamo soliti dividere gli smartphone rispettivamente in dispositivi di fascia alta (i cosiddetti “top di gamma”, rappresentati da iPhone 14 Pro e Samsung Galaxy S22, usciti giusto qualche mese fa), seguiti poi dagli smartphone di fascia media (per un buon rapporto qualità prezzo, rivolti a chi cerca degli ottimi compromessi in tal senso), per poi arrivare infine agli smartphone di fascia bassa, rappresentati da tutti quei dispositivi adatti alle persone che non hanno particolari esigenze.

Quest’oggi nella fattispecie vi parleremo di OPPO Reno 8T 4G, recentemente annunciato: scopriamo insieme di cosa si tratta, oltre a tutti i dettagli che attualmente conosciamo a tal proposito. Partiamo innanzitutto dal processore, in cui vanterà in particolare un chip MediaTek Bello G99, che sarà poi accompagnato da un banco di RAM pari a 8 GB. Oltre a questa RAM può poi aggiungersi la RAM virtuale, con 4 GB aggiuntivi che possono senz’altro far comodo.

Per quel che riguarda la memoria d’archiviazione, avremo a disposizione in questo modello ben 256 GB, così da catalogare senza problemi tutte le nostre foto e i nostri video all’interno del dispositivo. Passiamo poi al modulo fotografico, in cui troveremo un sensore da 100 megapixel, oltre alla selfie-camera, che presenterà invece un sensore da 32 megapixel in questo caso.

Altre specifiche tecniche

Arriviamo poi infine alla batteria, dove troveremo una capacità da ben 5000 mAh (in modo da restituire una discreta autonomia), possibilità di ricarica rapida e sistema operativo ColorOS 13, che sarà basato interamente sulla versione 13 di Android.

Buono anche il display OLEDdello smartphone in questione, con una diagonale da 6.67 pollici, e frequenza d’aggiornamento pari a 120 Hz, abbastanza in linea quindi con gli ultimi smartphone top di gamma usciti recentemente, come iPhone 14 Pro et similia.

Lo smartphone in questione verrà presentato da parte della compagnia produttrice il prossimo 8 febbraio: non ci resta dunque che attendere con trepidazione quella data, per il rilascio di ulteriori informazioni in merito alla data di lancio e al prezzo d’uscita, che sarà poi sicuramente comunicato attraverso l’uscita di un comunicato stampa ufficiale.