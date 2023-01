Lavatrice, prima di riempire il cestello ricordati questa operazione: se fai così non si rompe più

Un semplice trucco può aiutarci a far sopravvivere la lavatrice dieci anni più, basta ricordarsi di ripetere questa operazione periodicamente.

La lavatrice è un elettrodomestico fondamentale all’interno delle nostre case perché semplifica ci aiuta a guadagnare molto tempo rispetto al bucato a mano, che oltre ad essere più lungo è anche più dispendioso in termini di consumi.

Inoltre, l’utilizzo della lavatrice offre altri benefici come dal punto di vista dell’igiene. Infatti, le alte temperature aiutano a disinfettare il bucato eliminando la maggior parte di germi e batteri presenti su biancheria o altri indumenti. Un’azione molto importante soprattutto se in casa ci sono bambini o animali domestici.

La lavatrice risulta dunque indispensabile, però, è necessario fare molta attenzione ai costi dell’energia ed è importante adottare qualche piccolo accorgimento. Per esempio, è meglio metterla in funzione a pieno carico, evitando cicli di lavaggio con il cestello vuoto. Oppure, se abbiamo un contratto che prevede fasce orarie in cui l’energia costa meno, possiamo sfruttarle per risparmiare qualcosa in più.

Ci sono dei trucchi che ci permettono di mantenere la lavatrice più a lungo e sempre in buono stato, ma dobbiamo farci ricordarci di effettuare una manutenzione periodica. Anche perché, dopo un certo periodo di utilizzo, è possibile che lo sporco accumulato provochi muffa o incrostazioni che tendono a dare al bucato un cattivo odore.

Come fare la manutenzione della lavatrice

Lo sporco, infatti, nel tempo tende ad accumularsi in alcuni punti più nascosti come nelle guarnizioni. In pochi sanno che anche i residui di detersivo nel cestello possono portare alla formazione di muffa maleodorante che può essere anche causa di sfoghi o irritazioni della pelle. Esiste però un rimedio facile ed economico per prevenire questi disagi.

Il problema può essere risolto semplicemente ricordandosi di aggiungere un bicchiere di aceto bianco prima del lavaggio. Le proprietà dell’aceto oltre a prevenire il formarsi di muffe, sono un naturale rimedio contro le incrostazioni da calcare e i cattivi odori. Prima, però, ricordate anche di pulire la vaschetta dei detersivo con una spugnetta umida, così da rendere l’operazione più efficace.

La procedura da seguire è molto semplice, basta aggiungere l’aceto bianco nella vaschetta dell’ammorbidente e avviare un ciclo di lavaggio a 90°. Eseguire questo passaggio periodicamente permette anche alla lavatrice di funzionare meglio e durare anche dieci anni in più, sempre che si faccia attenzione anche ad altri aspetti. Per esempio, prima di ogni lavaggio è sempre bene controllare le tasche degli indumenti per evitare che ci siano oggetti che possano creare danni all’interno del meccanismo e, contemporaneamente, rovinare altri vestiti che ci sono all’interno.