“Buon viaggio…”: Loredana Bertè, il triste addio che ha sconvolto l’Italia

Loredana Bertè è una delle cantanti più amate d’Italia, negli anni non si è mai arresa e ancora oggi è attiva sia sul palco che sui social. Uno dei post più recenti della cantante è tristissimo.

Loredana Bertè è lo pseudonimo di Loredana Carmela Rosaria Bertè, è nata in Calabria nel 1950 ed è una delle cantanti italiane più amate. La donna si è costruita un futuro splendente e come lei la sorella Mia Martini che purtroppo ha lasciato la sorella e tutti i fan anni fa.

La cantante inizia la sua carriera molto giovane, intorno al 1960 partecipa alle trasmissioni “Stasera Rita!” e “Bandiera Gialla“, negli stessi anni entra a far parte del corpo di ballo Piper Club, dove incontra Renato Zero con il quale lavora per molto tempo. Per un lungo periodo, si è dedicata alla recitazione teatrale e nel 1972 con Zero partecipano a “Orfeo 9“, avendo un enorme successo.

Tra i brani di Loredana più noti, ricordiamo “Sei bellissima” e “La Luna Bussò”, questi hanno viaggiato in tutto il mondo e ancora oggi sono simbolo della musica italiana. Dopo questi successi musicali, negli anni ’80 la donna si trasferisce a New York dove lavora al nuovo disco e nel frattempo conosce grandi artisti come Andy Warhol e diviene parte della sua Factory.

Oggi Loredana è ancora attiva e infatti è una dei giudici di The Voice Senior e ha partecipato al Festival di Sanremo lo scorso anno, con Achille Lauro.

Loredana Bertè: il drammatico evento

Mentre Loredana Bertè si trovava in viaggio, nel 1995, il 12 maggio, viene trovato il corpo senza vita di Mia Martini, alla quale la cantante era legatissima.

Questo lutto ha portato Loredana a periodi di profonda depressione, le ha dedicato molti brani e tutt’ora condivide con i fan su Instagram i ricordi della sorella. Uno degli ultimi post di Loredana però, è dedicato a un’altra triste vicenda, condivide la foto e l’addio.

Il triste post di Loredana

Loredana Bertè ha condiviso la foto dell’uomo che purtroppo è recentemente deceduto, si tratta di Piero Angela. L’uomo è noto in Italia per essere stato un divulgatore scientifico, conduttore, giornalista e saggista, amatissimo da tutto il pubblico. Piero ha sempre avuto una grandissima abilità nella conduzione di programmi dedicati all’arte, facendo appassionare alla materia milioni di spettatori e suo figlio Alberto, ha seguito le sue orme.

Piero è nato nel 1928 ed è deceduto il 13 agosto del 2022, la notizia della sua scomparsa ha rattristito tutto il paese. Loredana ha postato una foto dell’uomo e ha scritto: “Buon viaggio ad un grande uomo di scienza e di…musica jazz. L’Italia perde un grande maestro. Arrivederci professore.”