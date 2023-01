Bollette, 500€ di risparmio assicurato: ecco il trucco dei tecnici

Seguendo il consiglio dei tecnici è possibile ridurre i consumi e combattere l’aumento delle bollette con un risparmio stimato di circa 500 euro. Ecco come

L’aumento delle bollette ha provocato non pochi problemi alle famiglie già duramente provate dalla pandemia. Arrivare a fine mese è divenuta una vera e propria impresa e molti italiani sono costretti a cercare un secondo lavoro per compensare le spese in aumento.

La ricerca di un lavoro per arrotondare è un trend in crescita anche su internet dove fioccano consigli su cosa scegliere a seconda delle proprie abilità o interessi. Infatti, molti cercano di guadagnare qualcosa sfruttando le passioni a cui ci si dedica nel tempo libero.

La verità però è che impegnarsi in un secondo lavoro può essere impossibile da conciliare con la prima occupazione e può sottrarre ulteriore tempo da dedicare alla famiglia, con importanti ripercussioni sui rapporti.

4 Non è sempre necessario un secondo lavoro per far quadrare i conti, la prima forma di guadagno può essere proprio il risparmio. Per esempio, evitare sprechi di acqua, luce e gas può incidere già notevolmente sulle spese da sostenere mensilmente.

Come fare per risparmiare?

Per prima cosa potrebbe essere utile capire in che classe energetica rientra la nostra casa. Uno studio dell’Osservatorio Energy&Strategy del Politecnico di Milano afferma che l’80% delle case non residenziali e il 90% di quelle residenziali appartengono a categorie energetiche D o inferiori. In questo caso utilizzare i diversi bonus messi a disposizione del Governo potrebbe essere una soluzione per portare la propria casa al massimo della rendita energetica, con interventi come il cappotto termico, gli infissi e la sostituzione della caldaia.

Anche la tecnologia può venirci incontro per risparmiare energia. Rendere la nostra casa smart può aiutare a mettere da parte circa 500 euro all’anno. Partendo dagli elettrodomestici, in fase di acquisto è preferibile scegliere una classe energetica più alta, tra la A e la A+++. I nuovi modelli di frigorifero, lavastoviglie, lavatrice, asciugatrice e persino il forno, oltre a consumare meno, sono predisposti con dei programmi economy che riducono notevolmente i consumi.

Gli elettrodomestici cosiddetti “intelligenti”, inoltre, possono essere messi in funzione da remoto attraverso lo smartphone, questo ci permette di attivarli in fasce orarie in cui il costo dell’energia è più basso anche quando non siamo a casa. Anche sostituire la caldaia classica con una a condensazione fa risparmiare molta energia sia per i riscaldamenti che per l’acqua calda. Proprio per i riscaldamenti, dove possibile, si possono installare delle pompe di calore collegate ad un impianto fotovoltaico. Attenzione ai dettagli, spegnere le scarpette che abbiamo in casa, evitare di lasciare il televisore in stand by e preferire lampadine smart, sono tutte azioni che, nel loro insieme, porteranno un risparmio già a partire dalla prossima bolletta. Provare per credere.