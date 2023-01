Benedetta Rossi, i problemi di salute confessati sui social: il bollettino medico non è dei migliori

Benedetta Rossi è una food blogger, amata da milioni di donne italiane che come lei, sono appassionate di cucina. Nelle ultime ore le storie di Instagram della donna hanno preoccupato i suoi seguaci.

Benedetta Rossi è una scrittrice, conduttrice e nota soprattutto per essere una food blogger, quando sentiamo il suo nome, inevitabilmente pensiamo a piatti invitanti. La donna nasce a Fermo nel 1972 e oggi è una donna felice e in pace con se stessa in quanto è riuscita a realizzare il suo sogno: lavorare con ciò che di più ama, come molti di noi, il cibo.

Benedetta ha una grandissima passione per la cucina da quando è piccola, ama sperimentare per dare vita a quella che possiamo definire una vera e propria arte. La sua passione l’ha condotta ad essere famosa e seguita in tutta Italia per il suo talento e i suoi consigli ai fornelli.

La donna ha scritto libri di cucina che sono divenuti best seller, ha scritto della sua esperienza e divulgato ricette che ama. Il primo libro, pubblicato nel 2016 “Fatto in casa da Benedetta” è stato poi seguito dal secondo nel 2017. Nel 2018 e 2021 ne ha pubblicati altri due che l’hanno resa ancora più nota.

Collegati ai libri, ha anche condotto “Fatto in casa per voi” e “Super Benny”, poi programmi quali “Bake Off Italia” e “Junior Bake off Italia“.

La salute di Benedetta

Benedetta è sposata con Marco Gentili, con il quale è molto legata, infatti l’uomo appare spessissimo nei post e nelle storie Instagram della donna, spesso le carica lui stesso. La Rossi posta quotidianamente contenuti social e Marco ne è complice, come le ultime sue storie.

Una delle ultime storie della donna, girate dal marito, ha preoccupato molto i fan. Si parla infatti, della salute della food blogger e con il marito spiega nel dettaglio ai seguaci la situazione.

Benedetta Rossi: le storie preoccupanti

Benedetta è apparsa nelle sue storie su Instagram che ha ripreso e caricato il marito Marco, nelle quali si vede la food blogger esausta e l’uomo dice: “Bollettino medico vai!” e allora la donna inizia a raccontare ai seguaci: “Allora ha detto che è un’otite un po’ bruttina, sono piena di muco. Mi ha dato cortisone, uno spray e mi ha detto che se riuscissi a fare un po’ di terme sarebbe il massimo.”

Poi Benedetta ha spiegato di essersi sottoposta ad un controllo completo – un check up – dato che in mattinata si è recata dal dentista e nel pomeriggio dal chiropratico concludendo nella serata con la visita dall’otorino.