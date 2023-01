Addio pannelli solari, da ora puoi avere l’acqua calda così: il costo è vicino allo zero

I mesi autunnali che abbiamo recentemente vissuto e i mesi invernali che stiamo tutt’oggi vivendo sono stati tutt’altro che semplici, da un punto di vista economico ed energetico.

Questa gravosa situazione ha avuto inizio nella fattispecie durante i primissimi mesi del 2022, più precisamente quando sono scoppiati i conflitti in Ucraina, che hanno portato con sé diverse conseguenze economiche e non solo. Basti citare per esempio l’aumento sconsiderato e folle che si è registrato per le materie prime, che si è riflettuto in un’inevitabile inflazione a livello del settore alimentare.

Così come anche l’aumento senza criterio dei costi dell’energia elettrica e del gas metano, che ha portato inevitabilmente al rialzo del costo delle bollette mensili dell’energia da parte delle principali aziende distributrici. Fortunatamente i governi europei (come quello tedesco e italiano, in primis) si sono immediatamente attivati a tal proposito per fronteggiare il caro energia e aiutare la fetta di popolazione più bisognosa.

Nel caso di quello italiano, ad esempio, esso ha provveduto ed emanare piuttosto rapidamente i decreti Aiuti-Bis e Aiuti-Ter, che hanno acconsentito all’introduzione di un bonus energia da 150 euro (che può essere detratto senza problemi dal costo delle bollette mensili), così come agevolazioni e detrazioni fiscali per chiunque intendesse acquistare elettrodomestici di nuova generazione, i quali consumando di meno consentono un maggior risparmio a lungo termine.

Tanti sono stati gli aiuti da parte del governo e dello stato italiano, quindi, ma questo non è bastato per milioni e milioni di famiglie italiane che si ritrovano in seria difficoltà nel pagamento delle bollette mensili dell’energia, e spesso e volentieri non riescono proprio ad arrivare alla fine del mese, andando incontro alla soglia di povertà.

Consigli utili

Ecco quindi che oggi abbiamo deciso di suggerirvi alcuni trucchetti e accorgimenti utili per consumare meno energia possibile, e conseguentemente risparmiare sulle prossime bollette dell’energia che vi arriveranno a casa.

Senz’ombra di dubbio il riscaldamento è una delle voci che più consuma all’interno dell’economia domestica, tra termosifoni, termostato, caldaia e tutto il resto che ne consegue. Il consiglio principale in questo caso è chiaramente quello di far uso di pannelli fotovoltaici, per sfruttare a tutto tondo l’energia solare. Nel caso però in cui non aveste la possibilità di installare un impianto fovoltaico all’interno delle vostre mura domestiche state tranquilli, c’è una soluzione anche in questo caso.

Per avere acqua calda in casa è sufficiente infatti far uso di uno scaldabagno, che può essere inserito e installato senza problemi all’interno del vostro bagno. Una volta che abbiamo installato lo scaldabagno, avremo la possibilità di fare una doccia o un bagno caldo in totale tranquillità, risparmiando molta energia e soldi sulle prossime bollette mensili. Lo scaldabagno, ad oggi quindi, rappresenta uno dei metodi più efficaci per risparmiare sull’acqua calda in casa.