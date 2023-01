“Ti ricorderemo…”: Giorgio Panariello, lo strazio fortissimo per il devastante addio

L’attore e comico tra i più amati di Italia, Giorgio Panariello, condivide tutto con i suoi seguaci di Instagram: uno degli ultimi post è tristissimo, l’addio.

Giorgio Panariello è un attore, cabarettista, comico, regista e conduttore italiano tra i più amati. Oggi ha 62 anni ed è originario di Firenze, dove è nato nel 1960. La sua carriera è stata molto particolare e di grandissimo successo, oggi infatti, è conosciuto anche dai più giovani.

Panariello è uno dei volti più noti dello spettacolo italiano, è molto apprezzato fin dagli esordi della sua carriera che ha avuto inizio negli anni ’80, quando inizia a lavorare per Radio Forte dei Marmi come imitatore, fondando Radiosquillo successivamente. Dopo vari successi approda in casa Rai nel 1991 con Stasera mi butto, con il collega e tutt’ora migliore amico Carlo Conti.

Recita negli anni 2000 in moltissimi film e commedie che hanno fatto la storia della televisione nostrana, come Ti amo in tutte le lingue del mondo e Notte prima degli esami. Nel 2003 poi partecipa anche al Festival di Sanremo come ospite d’onore e nel 2012 conduce un suo programma intitolato Panariello non esiste, con il quale ha fatto un enorme successo.

Giorgio non è sposato ma è stato fidanzato per molti anni con la ballerina Dalila Frassinato, quando si sono lasciati hanno deciso di rimanere comunque buoni amici. Dal 2016 poi il comico si è fidanzato con una modella di 25 anni più giovane, Claudia Maria Capellini.

Il passato nascosto di Panariello

Giorgio Panariello è un comico bravissimo ma dietro alla sua simpatia e ironia si nasconde un passato meno sereno di quello che ci immaginiamo. L’attore ha avuto un’infanzia difficile, è stato abbandonato dalla madre appena nato. E’ cresciuto con i nonni e a 12 anni ha scoperto di non essere figlio unico.

Giorgio ha scoperto di avere un fratello, Franco, abbandonato anche lui e cresciuto però in un’istituto e dopo anni è morto a causa della tossicodipendenza da eroina. Nonostante questi periodi difficili, oggi l’attore appare sereno e su Instagram pubblica tutto con i fan, uno degli ultimi post però è un addio.

Il triste addio di Giorgio

Giorgio Panariello ha pubblicato una foto e una dedica ad un suo amico e uomo molto noto che purtroppo è venuto recentemente a mancare, parliamo di Gianluca Vialli.

La scomparsa dell’uomo ha rattristito tutti, era un allenatore e calciatore italiano. Gianluca era nato nel 1964 a Cremona e a causa di un tumore al pancreas ha lasciato un vuoto nel mondo del calcio e nella sua famiglia, lasciando la moglie Cathryn White Cooper e i figli. Giorgio ha scritto: “Ti ricorderemo in questo abbraccio che oggi tutti ti vorremmo dare”.