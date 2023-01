Romina Power, il doloroso addio devasta l’anima: ‘Riposa in pace’ | L’annuncio è straziante

La famiglia Carrisi è da anni al centro dell’attenzione della cronaca italiana ed estera. Albano e Romina Power hanno trascorso momenti difficili e triste è anche l’ultimo post su Instagram della cantante.

Romina Power è una cantautrice di origini americane, nata nel 1951 e trasferitasi in Italia molto giovane, dove ha incontrato e conosciuto il cantautore italiano Albano, classe ’43. I due si dono sposati nel 1970. Divenendo subito una delle coppie più amate e seguite del paese in quanto hanno formato un due musicale simbolo d’Italia.

I brani più noti della coppia sono “Felicità” e “Nostalgia Canaglia“. Queste canzoni hanno fatto un enorme successo anche all’estero, dove i due hanno viaggiato e organizzato tour. Per un lungo periodo la coppia è stata separata anche a livello musicale e lavorativo. Quando poi dopo anni sono tornati insieme sul palco, l’Italia ha festeggiato.

Albano e Romina hanno dato alla luce quattro figli: Ylenia, Romina, Cristel e Yari. La loro famiglia è stata segnata da tragici eventi, una delle figlie, Ylenia, nata nel1970, è scomparsa nel nulla a New Orleans nel 1993. Da quel momento la famiglia non ha più avuto notizie certe e nello stesso anno della sparizione Romina e il marito hanno deciso di andarla a cercare, senza avere però risultati.

Tra le notizie sulla scomparsa, si sospetta che il colpevole della sparizione di Ylenia sia un uomo anziano del posto, con il quale lei aveva fatto amicizia (e con il quale viveva in un’hotel).

La tristezza di Romina

Tra le notizie devastanti che hanno raggiunto la famiglia Carrisi e la critica, c’è quella sulla presunta morte di Ylenia. A quanto pare è stato riconosciuto il corpo della ragazza, annegata sempre a New Orleans. Da quel momento Romina non si da pace, ancora oggi condivide su Instagram foto della figlia.

Tra i post però, Romina ha condiviso poche ore fa un’altra storia: una triste scomparsa di un uomo noto, che lei adorava e ammirava molto. Ha postato un video e ha dato l’addio a quest’ultimo.

Il triste post di Romina Power

Romina Power ha condiviso con i fan la triste notizia: la scomparsa del chitarrista e cantautore americano David Crosby, venuto a mancare il 18 gennaio, pochi giorni fa. L’uomo è stato un idolo per moltissime persone, tra queste c’è anche Romina che ha caricato un video time-lapse con le foto dell’uomo dal 1941 al 2023.

David è nato nel 1941 a Los Angeles, dove ha vissuto fino alla sua scomparsa. Romina scrive sul video “RIP David Crosby” e poi nella descrizione del video: “Thank you for all the music” ovvero “Grazie per tutta la musica”.