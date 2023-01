PlayStation 5 Pro, in arrivo la versione rinnovata della consolle: la data di lancio è più vicina del previsto

Da ormai due anni, entrambe le console di nuova generazione si sono affacciate sul panorama mondiale. Abbiamo rispettivamente da una parte Microsoft con la sua Xbox Series X (oltre a quella che potremmo definire come “sorella minore”, ovvero Xbox Series X), mentre dall’altro lato della medaglia abbiamo Sony, con la sua PlayStation 5.

Le due console hanno purtroppo sofferto nei primi anni di lancio di una scarsa produzione in termini di numero d’unità, dal momento che a causa della pandemia e di situazioni contingenti mancavano le schede video necessarie alla produzione in massa, e questo ha portato a numerosi e fastidiosi episodi di bagarinaggio.

Fortunatamente al momento la situazione pare essersi risolta, con il numero di unità disponibili sul mercato che sta pian piano tornando a valori normali, senza necessariamente incorrere in sovrapprezzi o altro.

In particolare, secondo le ultime voci di corridoio, Sony starebbe attualmente lavorando a rifinire la sua console con una versione potenziata, ovvero PlayStation 5 Pro, che rappresenta un rinnovo non da poco di questa piattaforma.

In base a quanto sappiamo al momento, la compagnia è ormai pronta per annunciare questa nuova console. Non conosciamo ancora bene nel dettaglio le specifiche tecniche, ma siamo certi che Sony in questo caso proporrà una versione ben più potente della console, così come accadde esattamente con PlayStation 4 Pro quando venne lanciata a suo tempo.

Ciò che sappiamo

Secondo le ultime indiscrezioni, PlayStation 5 Pro infatti potrebbe vantare al suo interno un chipset AMD, che andrebbe a migliorare sensibilmente la potenza di calcolo della console stessa, rispetto alla versione base. Sembra però che questa non rappresenterà l’unica modificata attuata a livello hardware: le voci di corridoio suggeriscono infatti l’introduzione di un sistema di raffreddamento completamente inedito e migliorato rispetto al precedente, in modo tale da tenere sotto controllo la temperatura interna.

Alcuni parlerebbero addirittura di un sistema di raffreddamento a liquido, a differenza della miscela di metallo che viene attualmente utilizzata nelle versioni standard di PlayStation 5. Questo andrebbe così a risolvere uno dei grattacapi maggiormente riscontrati con la versione standard, ovvero l’uscita di metallo liquido, di cui purtroppo soffrono alcuni modelli attuali.

Com’è ovvio che sia al momento non disponiamo di altre informazioni a tal proposito, pertanto non ci rimane che attendere ulteriori comunicati ufficiali da parte della stessa Sony, eventualmente con il rilascio di un comunicato stampa ufficiale, che siamo certi non tarderà a venire nel corso delle prossime settimane o mesi.