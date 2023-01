Mara Venier, la confessione improvvisa del marito: “Sono scappato” | Ecco cosa sta succedendo

Mara Venier è una delle conduttrici più amate dal pubblico italiano, si fa voler bene da tutti i suoi spettatori. Da anni è ormai ‘Zia Mara’ e condivide tutto con i fan, come lei il marito, l’ultimo post racconta di lui (in fuga).

Mara Venier è lo pseudonimo di Mara Povoleri, è una conduttrice televisiva, ex modella, opinionista e attrice italiana. La donna è amatissima da tutti gli spettatori italiani, i suoi modi molto “familiari” hanno portato il pubblico a soprannominarla “Zia Mara“.

La conduttrice oggi ha 72 anni portati benissimo, sia fisicamente che per l’energia e la grinta che trasmette ogni volta che si trova sotto ai riflettori e dietro gli schermi. Mara è capace di entrare quasi fisicamente nei salotti degli spettatori.

La Venier è originaria di Venezia, città che ama e porta nel cuore, si è poi trasferita però per la sua carriera che ha preso forma negli anni ’80. Dopo i primi successi come attrice, è apparsa sugli schermi come conduttrice raggiungendo una grande notorietà negli anni ’90, conducendo in primo luogo Domenica In, di casa Rai. Oggi presenta il programma da quattordici stagioni.

La donna ama condividere tutto con i suoi fan, parla molto di lei sia in diretta televisiva che sui social, in particolare su Instagram, dove anche il marito è molto presente e ama come lei condividere tutto. L’ultimo post infatti, riguarda una questione personale.

Mara e il marito Nicola

Mara Venier è innamorata follemente, dal 2006 è sposata con Nicola Carraro, l’uomo ha 80 anni. E’ un produttore cinematografico ed editore italiano, legatissimo alla moglie. Solo pochi mesi fa la conduttrice ha condiviso con i fan la triste notizia: Nicola aveva il Covid ed era lontano da lei, lontananza che entrambi hanno sofferto.

Oggi Nicola e Mara sono di nuovo insieme, e lui ha condiviso poche ore fa, qualcosa della sua quotidianità, ovvero un video dove appare e racconta qualcosa che ha lasciato i fan della conduttrice senza parole.

Nicola: il post su Instagram

Nicola Carraro è molto noto in Italia per le sue attività imprenditoriali e soprattutto per essere il marito di Mara. A entrambi piace viaggiare ma lei purtroppo, non sempre può seguirlo per via del suo lavoro. Nicola spesso si trova in paesi esteri e ama le temperature miti o calde. Nel video che ha pubblicato su Instagram poche ore fa, appare lui seduto ad un tavolo con del cibo, e si intravede una bellissima casa.

Nicola dice: “Buongiorno cari amici, sono in diretta da Santo Domingo, stiamo facendo il nostro breakfast. Un abbraccio a tutti voi, io visto il freddo sono scappato al caldo, però voi siete sempre nel mio cuore. Un abbraccio.” e ha scritto poi: “Buongiorno amici di #abbracciamoci con le parole e in alto i cuori”.