Flavio Briatore, l’avete visto al fianco del suo nuovo amore? Elegante e costosissima | Un gioiello davvero unico

Flavio Briatore è uno degli uomini più ricchi al mondo ed è quotidianamente al centro dei gossip e della cronaca. L’ultimo suo post su Instagram ha fatto brillare gli occhi a tutti i suoi seguaci.

Flavio Briatore è un imprenditore e dirigente sportivo italiano, originario di Verzulo. L’uomo ha un patrimonio di 200 milioni di dollari secondo Forbes, infatti nel 2015 è stato nominato tra gli uomini più ricchi del mondo. La sua eredità appartiene ai suoi due figli: Leni Klum e Nathan Falco Briatore.

Flavio ha avuto una relazione con la famosa modella Heidi Klum, 23 anni più giovane di lui, dal quale ha avuto la primogenita Leni che oggi, come la madre, fa la modella. Nathan invece è il figlio che Briatore ha avuto con la showgirl italiana Elisabetta Gregoraci, lei oggi ha 42.

L’imprenditore è stato per moltissimo tempo al centro della cronaca italiana per via della sua relazione con la Gregoraci, la loro storia è durata nove anni. I due si sono sposati nel 2008 e hanno divorziato nel 2017. La coppia non andava d’accordo da molto tempo ma la loro rottura ha creato un grande caos all’interno dello spettacolo italiano: incerto il motivo reale della loro rottura.

Oggi Briatore non è solo, è fidanzato con la giovane modella russa Valentina Kolesnikova e sembra che i due vadano molto d’accordo e amino la loro vita insieme: ricca di viaggi e regali quotidiani.

Le ultime vacanze di Briatore

Flavio e la fidanzata Valentina amano viaggiare e viziarsi con diversi acquisti. Per le vacanze di Natale, è stato lo stesso imprenditore a condividere con i fan la loro meta. I due hanno passato le vacanze in Kenya, a Malindi. Il luogo in cui hanno soggiornato è stato l’hotel lussuosissimo The Billionaire Resort And Retreat.

Il costo dell’hotel è di circa 600 euro a notte, per una stanza doppia base, possiamo quindi immaginare il budget della coppia che avrà sicuramente soggiornato in una stanza deluxe. Al ritorno delle vacanze sembra che Flavio abbia voluto concedersi qualche acquisto e farsi un autoregalo.

Flavio e il suo nuovo e costoso amore

Flavio Briatore è conosciuto da tutti per i suoi gusti estremamente costosi quanto eleganti e di classe. Su Instagram ha ribadito questa sua caratteristica mostrando a tutti il suo nuovo acquisto. Si tratta di un’auto elegante e costosissima, è un’Audi RS Q8.

Flavio ha scritto: “Buon inizio settimana a tutti”. Il suo siamo sicuri sia un buon inizio settimana, a chi non piacerebbe avere al proprio fianco quell’auto. La versione base del modello costa circa 155 mila euro e siamo quasi certi che Briatore non si sia accontentato di una versione comune, dunque possiamo ipotizzare che il costo del suo nuovo gioiello si aggiri intorno ai 180 mila euro.