Termosifoni, accendili sempre in questa fascia oraria I Il rimedio sicuro per tagliare la bolletta

I mesi autunnali appena trascorsi e quelli invernali che stiamo vivendo in questo determinato periodo sono davvero duri da un punto di vista economico ed energetico.

Tutto questo a causa del caro energia che ha recentemente messo in ginocchio l’Europa. Tutto è iniziato allo scoppio dei primi conflitti in Ucraina risalenti alla prima parte del 2022, che hanno ovviamente portato all’aumento sconsiderato e senza criterio dei costi dell’energia, sia essa elettrica che del gas metano.

Questo ha chiaramente portato a diverse problematiche, e nello specifico l’aumento delle bollette mensili dell’energia. Secondo alcune statistiche, infatti, il costo delle bollette ha subito un rialzo addirittura pari al 50% rispetto alle corrispettive bollette pagate nell’anno immediatamente precedente.

A poco sono valsi i provvedimenti da parte dello stato italiano, come il bonus energia pari a 150 euro (che possono essere detratti senza problemi dal costo delle bollette mensili), così come le agevolazioni fiscali per chiunque intenda acquistare elettrodomestici di nuova generazione, che essendo ad alta classe d’efficienza energetica consentono di risparmiare a lungo termine. Nonostante tutti questi aiuti, le famiglie italiane più numerose hanno riscontrato serie difficoltà nel sostenere il pagamento di bollette mensili dell’energia così ingenti, arrivando spesso e volentieri alla soglia di povertà.

È così che oggi abbiamo deciso di fornirvi qualche trucchetto e accorgimento utile per consumare meno energia possibile, in modo tale da pagare bollette meno salate alla fine del mese.

Consigli utili

Oggi in particolare ci focalizzeremo sui riscaldamenti, che sono senz’ombra di dubbio una delle voci che più consumano all’interno dell’economia domestica tra termosifoni, scaldabagno, caldaia, termostato e via dicendo. Il primo consiglio che vi sentiamo di darvi, apparentemente banale, è quello di utilizzare i termosifoni preferenzialmente durante le ore più fredde, ovvero quelle serali o mattutine.

Ricordatevi infatti di accendere i termosifoni preferibilmente all’interno di determinate fasce orarie: nel caso in cui abbiate stipulato un contratto biorario (o triorario) con la compagnia fornitrice, saranno presenti alcune fasce notevolmente più convenienti rispetto ad altre. La terza fascia, ad esempio, è indubbiamente quella più economica e comprende rispettivamente l’arco temporale tra le 23 di sera e le 7 di mattina, dal lunedì al sabato. A questo si aggiungono poi la domenica e tutti i giorni festivi, in cui il risparmio sarà comunque cospicuo.

Infine, ultimo consiglio ma non di certo per importanza, è quello di far uso di pannelli radianti, dal momento che essi sono in grado di trasmettere e diffondere in maniera uniforme il calore all’interno di tutto l’ambiente domestico, risparmiando contemporaneamente energia.