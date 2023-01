“Resterai per sempre nel cuore”: Maria Grazia Cucinotta, il tragico addio arriva sui social

Maria Grazia Cucinotta è considerata dal pubblico italiano, una delle donne più bello del mondo dello spettacolo nostrano. La donna è molto seguita anche sui social, dove nelle ultime ore ha condiviso un tristissimo post con i suoi seguaci.

Maria Grazia Cucinotta è un’attrice italiana, originaria di Messina, è nata lì nel 1968, oggi ha 53 anni ma è ancora raggiante e una delle donne più belle della televisione italiana. E’ amata e ammirata da tutti, affascinati dai suoi capelli scuri e dal suo sorriso contagioso.

La Cucinotta (più generalmente chiamata così da tutti), ha studiato in Sicilia fino alla maturità, per poi trasferirsi a Milano per realizzare il suo sogno e diventare modella. Nel 1987 colpisce il pubblico italiano quando partecipa a Miss Italia e divenendo subito dopo volto del programma televisivo Indietro tutta!.

Uno dei suoi primi successi dietro gli schermi è quando nel 1990, recita in Vacanze di Natale ’90. Maria Grazia ha affascinato molti uomini dall’inizio della sua carriera, uno di questi è l’imprenditore Giulio Violati, con il quale la donna è sposata dal 1995. Dall’unione della coppia è nata Giulia nel 2001.

L’attrice ha parlato pubblicamente diverse volte della figlia, sottolineando la sua consapevolezza di essere stata anche lei giovane e per questo si ricorda di essere una buona madre anche quando le cose sembrano più difficili.

La carriera brillante della Cucinotta

Dopo il successo a Miss Italia, Maria Grazie viene scelta da Troisi (all’epoca, come oggi ricordato, uno dei registi più importanti della televisione italiana), come accompagnatrice nel film Il postino. Questo ruolo la porta ad una notorietà che varca i confini italiani. Nel ’97 infatti, recita in Il quarto re e subito dopo nel film Camere da letto.

Da quell’anno la donna inizia ad avere ruoli molto importanti in film dal calibro di All the Invisible Children e Los Angeles – Cannes solo andata. La recitazione per Maria Grazia e il suo talento, l’hanno portata al successo che ancora oggi ha, infatti, nonostante non appaia più così spesso sotto ai riflettori, sui social è seguitissima. Uno dei suoi ultimi post però, è stato un’addio.

Il post di addio di Maria Grazia

La Cucinotta ha pubblicato pochissimi giorni fa una foto, lasciando una dedica ad una donna molto nota. La notizia agghiacciante ha rattristato tutto il mondo. Una dei sex simbol indiscussi del paese è purtroppo deceduta, parliamo di Gina Lollobrigida.

Il 16 gennaio la donna, attrice italiana di enorme successo, ci ha lasciati, lasciando alle sue spalle un grande segno. L’attrice è stata un’idolo per moltissime persone, la sua bellezza e il suo talento hanno portato l’Italia in tutto il mondo, è stata associata all’immensa Marylin Monroe. La Cucinotta ha scritto: “Ciao meravigliosa Gina Lollobrigida, resterai per sempre nel cuore di tutti noi”.