Chiara Ferragni senza parole, ‘incidente’ d’auto per il piccolo Leone: l’influencer assiste inerme all’impatto

Chiara Ferragni è una delle influencer più amate d’Italia, con più di 28 milioni di seguaci su Instagram. Lei e il marito Fedez sono quotidianamente al centro del gossip italiano. Una delle ultime storie della donna ha lasciato tutti col fiato sospeso.

Chiara Ferragni, classe 1987 è nata a Cremona dal matrimonio del noto dentista Marco Ferragni e dalla scrittrice Marina Di Guardo. Chiara oggi è un’imprenditrice digitale (termine che ha usato lei stessa), designer, modella e blogger amata da tutti, sia in Italia che all’estero. Ogni giorno possiamo leggere il suo nome affiancato da quello del marito Fedez sui tabloid.

Chiara ha iniziato la sua carriera come blogger, quando ha aperto il suo blog – aiutata dall’amico Riccardo Pozzoli – di moda nel 2009, chiamato “The Blond Salad”, il quale ha avuto da subito un successo grandissimo. Nel 2010 poi ha presentato la sua prima linea di scarpe, essendo appassionata di accessori da donna, e viene ospitata agli MTV TRL Awards dove diviene nota anche per coloro che non la conoscevano prima.

Dal 2011 diviene già una delle donne più seguite su Instagram, la sua carriera decolla e oggi ha circa 28 milioni di seguaci ma il numero è in costante aumento. Importante è il ruolo del marito, il cantante italiano Fedez.

La coppia ha due bambini, due vere celebrità, Leo e Vittoria, la più piccola. La famiglia vive a Milano, a Citylife e da casa loro ogni giorno, documentano le avventure dei piccoli della famiglia, intrattenendo e divertendo i fan.

Un traguardo per Chiara

Chiara Ferragni sarà molto presto sugli schermi televisivi e sotto ai riflettori tanto attesi del palco dell’Ariston. Per la prima volta nella sua carriera, sarà lei a condurre il Festival di Sanremo, uno dei spettacoli più amati d’Italia.

I fan non stanno più nella pelle e aspettano con ansia il 7 febbraio per poterla venerare. Il Festival infatti, sarà mandato in onda dal 7 all’11 e la bellissima Chiara sarà affiancata dall’amato Gianni Morandi e ovviamente da Amedeus. Nel frattempo l’influencer aggiorna i fan sui social e pubblica tutto ciò che fa, una delle ultime storie riguarda l’esperienza del figlio Leo alla “guida“.

Un impatto per Leo

Poche ore fa Chiara ha pubblicato una serie di storie, dove riprende i figli sulle giostre. Come spesso succede, la Ferragni e il marito si prendono cura dei figli portandoli al parco o dedicando loro del tempo per divertirsi e fare attività che coinvolgano tutta la famiglia.

Chiara ha condiviso con i fan l’esperienza del figlio Leo sulle macchine da scontro, il piccolo, come può capitare, si è scontrato con una macchinuccia ma è rimasto senza parole, non si è per niente spaventato e come lui la mamma, anzi è parsa molto divertita da come il piccolo abbia saputo reagire e riprendere il controllo.