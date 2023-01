Risparmio energetico, prova a mettere questo nel congelatore: il risultato è strabiliante | Addio mazzate in bolletta

Il caro energia sta colpendo a macchia d’olio l’intero continente europeo, c’è poco da girarci attorno. La crisi è iniziata per lo più a seguito dei conflitti che sono scoppiati in Ucraina nel corso dei primissimi mesi del 2022, che hanno portato con sé conseguenze di non poco conto.

Prima tra tutte il clamoroso rialzo dell’energia, sia elettrica che del gas metano. In questo caso le compagnie distributrici d’energia son state praticamente costrette ad aumentare di conseguenza il costo delle bollette a fine mese, scatenando una problematica situazione.

I governi di tutta Europa non si sono di certo tenuti con le mani in mano e anzi sono prontamente corsi ai ripari: nel caso di quello italiano, per esempio, ha introdotto il bonus energia pari a 150 euro detraibili direttamente dal costo delle bollette, oltre ad offrire diverse tipologie di detrazioni e agevolazioni fiscali per qualsiasi acquireste interessato all’acquisto di elettrodomestici di nuova generazione, i quali consumando meno rispetto a quelli tradizionali consentono considerevoli risparmi a lungo termine.

Malgrado tutti questi aiuti arrivati da parte dello stato italiano, però, il problema del caro energia permane tutt’ora e numerosissime famiglie si trovano comunque in seria difficoltà nel pagare le bollette dell’energia alla fine del mese, rischiando spesso e volentieri di andare incontro alla soglia di povertà, soprattutto nei casi estremi con famiglie composte da 5 o più membri, e che percepiscono un solo reddito al loro interno.

È così che oggi abbiamo deciso di fornirvi alcuni consigli utili per risparmiare il più possibile sui consumi energetici, e conseguentemente risparmiare sulle bollette da pagare nel corso dei prossimi mesi.

Accorgimenti utili

Quest’oggi in particolare vi daremo un piccolo trucchetto da utilizzare nel caso del freezer, che è indubbiamente uno degli elettrodomestici che, assieme al frigorifero, utilizziamo più frequentemente durante la nostra vita quotidiana per la corretta conservazione dei nostri alimenti. In particolare, vi consigliamo di immettere un giornale all’interno del freezer, dato che potrebbe portare molti vantaggi.

Esso infatti permette di assorbire tutta l’umidità che è presente all’interno del freezer stesso: così facendo, il compressore avrebbe meno carico di lavoro per la rimozione dell’umidità, e questo porterebbe ad un buon risparmio sul lungo periodo. Il freezer inoltre, grazie alla presenza del giornale, sarà molto più asciutto rispetto a prima, e quindi il compressore dovrà impiegare meno energia per mantenere la temperatura che è stata originariamente prefissata dall’utente.

Infine, il giornale è molto utile quando il freezer è quasi vuoto, in quanto riempiendo permette di limitare selettivamente l’ingresso di aria calda nel momento in cui lo apriamo, riducendo così inutili sprechi energetici.