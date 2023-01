Laura Chiatti, grande commozione per il figlio: il toccante annuncio a cuore aperto

Laura Chiatti è una delle attrici più amate dello spettacolo italiano. Il suo ultimo post è dedicato al figlio e commuove tutti i suoi seguaci.

Laura Chiatti è un’attrice, cantante, modella e doppiatrice italiana classe 1982. La donna è molto amata da tutti grazie al suo fascino e al suo carisma senza tempo che attrae migliaia di spettatori e per questo è molto seguita anche sui social.

La carriera di Laura ha inizio nel 1994, quando si afferma come cantante alla trasmissione condotta da Fiorello, Karaoke. Dopo due anni però, inizia ad avere successo tramite il concorso di bellezza Miss Teenager, dove si classifica al primo posto. Da subito ha inizio la sua carriera da attrice, recitando negli anni 2000 in Incantesimo 7 e Compagni di scuola.

Il suo successo nei primi film si proietta durante tutta la sua carriera, infatti nel 2004 recita in moltissimi film di grande successo, tra cui Mai + come prima, L’amico di famiglia, A casa nostra e molti altri.

Nel 2013, Laura debutta anche come conduttrice, infatti conduce su Rai 1 Riusciranno i nostri eroi, affiancata da Cristiano Malgioglio, Max Giusti e la Finocchiaro. Uno dei suoi ultimi successi da ricordare, è il suo ruolo nella serie tv Braccialetti Rossi, dove ha interpretato Lilia.

Un grande obiettivo per Laura

Solo pochi giorni fa Laura chiatti ha raggiunto un grandissimo obiettivo, con lei suo marito, niente meno che suo collega Marco Bocci. I due si sono sposati nel 2014 e hanno due figli, Pablo e Enea. La famiglia vive in provincia di Perugia, a Magione.

Laura e Marco hanno ricevuto la cittadinanza onoraria, sono stati infatti, onorati dal sindaco Chiodini e dal comune di Magiano. Entrambi si sono realizzati nel mondo dello spettacolo e sono riconosciuti nella loro città come personaggi di grandissima rilevanza. Laura ha documentato tutto sui social, come ha postato nelle ultime foto una foto e una dedica commovente al figlio.

“Con tutto l’amore che c’è”

Laura Chiatti ha pubblicato poche ore fa una foto con suo figlio Enea, che ha compiuto gli anni. La donna ha scritto una lunga descrizione, commuovendo moltissimi fan e colleghi che hanno commentato il post con tanto amore.

Laura ha scritto: “Ti guardo sempre, a volte di nascosto, ed ogni volta sento che non vorrei mai essere in nessun altro posto, sei stato il mio primo inno alla vita, che suona forte e percorre una melodia infinita. Ti terrò sempre per mano, anche quando la natura del tuo viaggio, ti porterà lontano. Lontano per goderti le meraviglie della terra, ma mai dal mio cuore che ti aiuterà a sconfiggere ogni guerra. Il tuo sorriso entusiasmante e travolgente, rende ogni istante un dono stupefacente, e grazie alla tua incredibile sensibilità, scopro in ogni cosa la bellezza della felicità…Grazie amore mio meraviglioso bambino, per aver illuminato di luce il mio cammino. Che i tuoi occhi possano sempre brillare, come quando sai che all’uscita di scuola ti sto ad aspettare. Sono fiera di ciò che porti nel profondo, perchè è generosità ed amore a tutto tondo, le uniche cose che in pochi sanno, che col tempo restano e non se ne vanno. Solo una cosa posso aggiungere poi, che tu non possa mai dimenticare cosa siamo noi, è importante, lo dice una canzone..la tua preferita che per noi è pura emozione. Buon compleanno a te, con tutto l’amore che c’è”.