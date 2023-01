Instagram, la nuova modalità sta per sbarcare: con un solo click non immagini cosa succede | È tutto vero

Una nuova funzione arriverà a breve per Instagram che attraverso un solo click permetterà di cambiare modalità con notevoli vantaggi

1,28 miliardi di utenti attivi ogni mese, 500 milioni di account connessi ogni giorno e un giro di affari per la vendita di annunci pubblicitari stimato per il 2023 a 40 miliardi di dollari, stiamo parlando di Instagram.

Il social network sviluppato da da Kevin Systrom e Mike Krieger e lanciata il 6 ottobre 2010. In pochi sanno che l’applicazione di Instagram inizialmente era disponibile solo su iOS e quindi sui prodotti di casa Apple. Solo nel 2012 sbarcherà sui dispositivi Android, lo stesso anno in cui sarà acquisita da Facebook Inc per la somma di un miliardo di dollari.

Inizialmente Instagram permetteva di pubblicare solo un’immagine nel formato 1:1,perché ottimizzata per gli schermi degli Iphone e solo qualche anno, nel 2015, saranno introdotte nuovi formati, oltre la possibilità di pubblicare più foto, postare anche video, e sarà integrato la funzionalità di messaggistica.

Dalla pubblicazione dell’app di Instagram sono stati condivisi oltre 50 miliardi di contenuti tra foto e video, oggi si stima circa 1,074 immagini pubblicate ogni secondo. Numeri impressionanti per un target di pubblico formato dal 70% da persone che hanno meno di 35 anni.

La nuova funzione di Instagram

Tanti anche i competitor sul mercato che Instagram negli anni ha dovuto affrontare e lo ha fatto grazie anche alla capacità dei suoi sviluppatori di integrare nuove funzioni. Come l’introduzione delle story nel 2015 quando il principale competitor era Snapchat, la cui peculiarità era quella di poter pubblicare testo, foto e video in maniera temporanea. I contenuti, infatti, scompaiono dopo 24 ore dalla pubblicazione. Oppure alla nuova modalità di scorrimento dei video, tipica di un altro social network che sta spopolando tra i giovanissimi: l’app cinese TikTok

Proprio l’attenzione per i propri utenti più piccoli, sta spingendo i colossi ad introdurre innovazioni in grado di educare all’utilizzo dei social network e che può tornare utile anche agli utenti più grandi. Secondo le ultime indiscrezioni, sarà presto disponibile la modalità “Quite Note” che ha l’obiettivo di diminuire le distrazioni da parte del social per gli utenti.

In pratica gli utenti che attiveranno “Quite Note” non riceveranno notifiche da parte dell’applicazione. La modalità può essere programmata anche per alcune fasce orarie durante la giornata. L’innovazione è stata già introdotta da Facebook con un discreto successo e, da qualche giorno, è in fase di test negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Canada, in Australie e in Nuova Zelanda. Non è stato ancora reso noto quando sarà disponibile anche in Italia.