Netflix, doccia gelata per gli abbonati: addio alla condivisione dell’account

Nel corso degli ultimi anni, inutile dirlo, internet è entrata sempre più a far parte delle nostre vite nel quotidiano, diffondendosi in maniera più che capillare all’interno di ogni meandro del mondo.

Conseguentemente a questo sono nati molti servizi collaterali che hanno sfruttato proprio la connessione a internet per nascere e diventare popolari: stiamo parlando delle celebri piattaforme di streaming, che in men che non si dica hanno soppiantato quello che fino a poco prima era praticamente un monopolio detenuto esclusivamente da Blockbuster e simili.

Il primo resta senz’ombra di dubbio Netflix, che è stato poi seguito subito dopo da altri servizi simili come ad esempio Amazon Prime Video, Disney Plus, Apple TV+, Paramount Channel+ e via dicendo.

Tutti questi garantiscono un’ottima offerta audiovisiva, che si aggiorna quasi a cadenza quotidiana, sia di serie tv che film, per tutti i generi e per tutte le tipologie di utente possibile. Buone notizie in particolare arrivano per i risultati finanziari di Netflix, che per il 2022 appena trascorso ha registrato un aumento considerevole del numero di utenti abbonati.

Stando a quanto dichiarato dalla stessa compagnia, sono stati ottenuti ricavi pari a circa 7.8 miliardi di dollari per l’ultimo trimestre, arrivando così facendo a un totale di 32 miliardi di dollari sull’anno intero. La quota di utenti attualmente iscritti ha raggiunto l’esorbitante cifra corrispondente a 230.75 milioni di abbonati, che rappresenta un aumento pari al 4% rispetto al 2021.

I cambiamenti di quest’anno

Uno dei punti di forza di queste piattaforme è che spesso vi è la possibilità di condividere un account con altre persone a noi vicine (come per esempio famigliari e amici), riuscendo così a dividere i costi tra tutte le persone che aderiscono all’account, diventando ancor più economico e accattivante di molti servizi TV a pagamento.

Sembra purtroppo però che ci dovremo preparare a una doccia fredda in merito, in quanto Netflix ha annunciato che toglierà questa possibilità di condivisione del proprio account Netflix a partire dal 2023. In particolare la compagnia ha annunciato che sarà possibile condividere la password con altri utenti, ma questo comporterà un costo aggiuntivo da parte del consumatore.

Al momento non conosciamo ancora una data precisa in merito a questo clamoroso provvedimento da parte del servizio di streaming americano. Non ci rimane dunque che attendere ulteriori aggiornamenti a tal proposito da Netflix, eventualmente con il rilascio di un comunicato stampa ufficiale, che siamo certi non tarderà a venire nel corso delle prossime settimane o mesi.