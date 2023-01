Freezer, finalmente il segreto degli esperti: mettilo a questa temperatura I Dimezzi la bolletta

Le bollette stanno aumentando a dismisura, andando a seguire nel corso del 2023 il trend che era già stato avviato dallo scorso anno.

Tutta questa gravosa situazione ha avuto modo di verificarsi e rendersi sempre più evidente a partire dai primi conflitti che sono -tristemente- scoppiati in Ucraina nei primi mesi dell’anno immediatamente passato, portando non pochi disagi e conseguenze a livello di tutta la popolazione europea.

Fortunatamente i governi di tutta Europa (in particolar modo quello tedesco e italiano) non si sono tenuti di certo con le mani in mano, ma si sono dati da fare immediatamente nel fronteggiare questa problematica situazione, col fine di risolvere il caro energia che sta attanagliando tutto il continente da diversi mesi a questa parte. È così che sono arrivati quindi il bonus energia da 150 euro, così come le detrazioni e agevolazioni fiscali per chiunque fosse eventualmente interessato ad acquistare un elettrodomestico di nuova generazione, il quale consumando meno porta ad un considerevole risparmio a lungo termine.

Nonostante tutto questo però, sempre più famiglie si sono ritrovate in seria difficoltà nel sostenere il peso di bollette così ingenti, spesso non riuscendo nemmeno ad arrivare alla fine del mese.

Gli elettrodomestici sono senz’ombra di dubbio i dispositivi che rappresentano una fetta di consumo maggiore all’interno dell’ambiente domestico di milioni e milioni di cittadini italiani. Tra forno elettrico, forno a microonde, lavastoviglie, asciugatrice, e chi ne ha più ne metta, sono davvero tantissimi i dispositivi che ormai usiamo pressoché quotidianamente in casa.

Consigli utili

A livelli di consumi svetta sicuramente tra le prime posizioni il frigorifero (e il freezer annesso), che per sua stessa natura deve rimanere costantemente acceso lungo tutta la durata della giornata, col fine ultimo di conservare in maniera adeguata gli alimenti e le pietanze che vi introduciamo al suo interno. Ecco quindi che vi forniremo alcuni accorgimenti utili nell’utilizzo del frigorifero, svelandovi un piccolo segreto che potrebbe realmente fare la differenza, permettendovi di consumare meno energia elettrica possibile e conseguentemente risparmiare sulle bollette mensili dell’energia.

In particolare ci focalizziamo sul freezer, indicandovi la temperatura più adeguata che riesca a combinare perfettamente l’efficienza d’uso e il risparmio energetico. In base a quanto recentemente dichiarato dai principali produttori domestici, infatti, la temperatura media consigliata all’interno del freezer è pari a -18 gradi centigradi.

Così facendo, i prodotti congelati saranno conservati senza problemi e in tutta sicurezza, anche in base a quanto stabilito dalla Direttiva sugli alimenti surgelati, risalente al 1989, permettendo un buon compromesso in termini anche economici, ed evitando in ogni modo la proliferazione e la contaminazione batterica.