Miriam Leone, la showgirl tira fuori la verità sul suo conto: “Qualcosa è cambiato in me” | Ecco cosa le è successo

Miriam Leone è considerata una delle donne più belle del nostro paese, i gossip su di lei sono moltissimi ma questa volta è proprio lei a parlare, con un post su Instagram.

Miriam Leone è un’attrice, conduttrice ed ex modella italiana. E’ nata nel 1985 ed è molto seguita sia in televisione che sui social da quando ha vinto Miss Italia, nel 2008.

Miriam è nata a Catania, in Sicilia, dove è anche cresciuta e dove ha iniziato l’università senza però laurearsi a causa della sua carriera. Dopo la sua vittoria a Miss Italia, nel 2008 è divenuta molto popolare, considerata una delle giovani più belle dello spettacolo italiano.

Dal 2008 in poi la carriera della Leone decolla, inizia a lavorare infatti, come conduttrice in Rai, in particolare conduce nel 2009 – e poi nel 2011 – Unomattina estate con Arnaldo Colasanti. E sempre su Rai1 ha condotto la serata Mare latino e poi Mattina in famiglia su Rai2. L’anno successivo, nel 2010 ha iniziato anche a recitare dietro gli schermi con il film Genitori & figli – Agitare bene prima dell’uso.

Negli anni appare in film molto seguiti dal pubblico italiano, come Distretto di Polizia e altri Mediaset che hanno fatto molto successo, infatti la sua presenza televisiva l’ha condotta ad essere seguitissima su Instagram.

La vittoria a Miss Italia

Miriam Leone partecipa a Miss Italia nel 2008 come Miss Prima dell’Anno, viene eliminata però, per poi essere ripresa in gara e in fine vince l’edizione, nominata Miss Italia 2008 e Miss Cinema ricevendo anche una borsa di studio.

Diviene poi popolare in modo rapidissimo, infatti la sua vittoria la porta successivamente a ottenere due Nastri d’argento, un Ciack d’Oro e un David di Donatello. Oggi Miriam è ancora al centro dell’attenzione mediatica e del gossip, uno dei suoi ultimi post su Instagram parla proprio di qualcosa di privato.

Il post Instagram di Miriam

Miriam recentemente è stata in Africa, ha sempre amato viaggiare ma questa sua ultima meta l’ha resa una persona diversa, è cambiata tantissimo e lo racconta lei stessa.

La donna ha postato una sua foto e ha scritto: “L’Africa è il viaggio più profondo che abbia mai fatto. Le sue contraddizioni, le sue altezze, le sue miserie, la sua connessione con la natura, potente, meravigliosa, crudele, ti entrano dentro e ti smuovono qualcosa di intangibile eppure molto concreto. Qualcosa è cambiato in me. Torno con molte domande e con la consapevolezza delle fortune che ho avuto e di quelle che mi sono duramente conquistata. Grazie. Ringrazio anche i miei compagni di viaggio e coloro che ho incontrato lungo questo breve ma intenso cammino, e naturalmente, le mie amate scimmiette dispettose che mi mancheranno tantissimo, insieme al vento, che all’improvviso, arriva da lontano a far danzare le palme. Rimango così ad ammirare le cose, con uno sguardo nuovo.”