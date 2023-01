Enrico Brignano, le parole che gelano i fan: “Sofferenza e sacrificio…” | Il motivo è impensabile

Enrico Brignano è uno dei comici più apprezzati dagli italiani. L’uomo ormai di rado appare sotto ai riflettori e la cosa rattrista molto i fan.

Enrico Brignano è un comico, showman, cabarettista, attore, regista e anche doppiatore italiano. E’ un comico romano d’ok, riesce a divertire tutti ogni volta che appare dietro agli schermi. Negli anni ha conquistato il cuore e l’anima di tutti, senza differenza di target.

L’uomo ha frequentato l’Accademia per giovani comici fondata da Gigi Proietti, dunque la sua carriera nel mondo dello spettacolo era ciò che da sempre sognava. Infatti, inizia a partecipare come comico molto presto, alla prima edizione di La sai l’ultima? in onda su canale 5 e poi nel ’92 appare anche a Scherzi a Parte, facendosi notare da tutto il pubblico.

Uno dei suoi ruoli più importanti e per i quali è più noto è quando recita nella serie italiana Un medico in famiglia, nel ruolo di Giacinto, dal ’98 al 2000. Questa sua esperienza lo rende uno degli attori più amati anche dai più giovani.

Oggi è sposato con Flora Canto ma prima di questo matrimonio ha avuto due figli con la stessa, Marina e Niccolò nato solo un anno fa.

L’ultima arte di Brignano

Enrico Brignano ama recitare e ama il teatro, ha infatti preso parte e diretto moltissimi spettacoli teatrali, tutti questi hanno avuto un grandissimo successo. Quest’anno l’attore regalerà un’altra opera artistica teatrale.

L’ultimo spettacolo si chiama “Ma…diamoci del tu!”. Lo spettacolo prodotto e organizzato da Vivo Concerti, prevede due tappe annunciate al Tam, Teatro Arcimboldi Milano sabato 21 e domenica 22 gennaio 2023. Brignano presentando lo spettacolo ha fatto un discorso molto commovente, parlando del disastro della pandemia e del bisogno di tornare sul palco teatrale per molti. A parlare dello spettacolo è anche il suo ultimo post su Instagram.

Il post Instagram di Brignano

L’ultimo post di Enrico è uno scatto che l’uomo condivide con i seguaci mentre lui si trova in tournèe per “Ma…diamoci del tu!”. L’uomo ha pubblicato una foto per mostrare cosa sta mangiando.

Enrico ha scritto: “La tournèe è sofferenza e sacrificio e dietro le quinte la concentrazione è altissima. Noi esorcizziamo così, con le focacce dell’antico vinaio e super alcolici brandizzati, anzi brignanizzati. Ora la domanda è: ce la farà il nostro eroe a salire sul palco?”. Brignano condivide con i fan il suo pasto e quello dei suoi colleghi, mostrando a tutti quotidianamente le prove e i sacrifici che ci sono dietro allo spettacolo che sta mettendo in scena.