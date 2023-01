“Ci mancherai moltissimo”: Carmen Russo, lutto improvviso | L’addio è strappalacrime

Carmen Russo è una donna nota dello spettacolo italiano, amata per la sua allegria e determinazione con la quale appare in ogni momento. Purtroppo però, uno dei suoi ultimi post su Instagram riguarda una triste notizia.

Carmen Russo, pseudonimo di Carmela Carolina Fernanda Russo, è un volto noto dello spettacolo italiano. E’ una showgirl, attrice e ballerina italiana, oggi ha 63 anni e continua ad essere al centro dell’attenzione del gossip del nostro paese.

La Russo è sposata da anni con il collega ballerino Enzo Paolo Turchi, classe ’49, coreografo e insegnante di ballo, con il quale ha avviato l’attività da insegnante. I due si sono sposati nel 1987 e non si sono mai allontanati, hanno sempre gestito insieme la loro scuola di ballo a Palermo. Formano una delle coppie televisive più famose del nostro paese.

Carmen ed Enzo si divertono molto insieme, come mostrano i loro profili social, dove postano spessissimo foto e video divertenti quanto romantici. Insieme hanno anche partecipato a diversi reality show italiani, facendo parlare spessissimo di loro e della loro passionale relazione.

Recentemente alcune voci parlavano di una presunta crisi di coppia, entrambi si sono fatti avanti smentendo tutto e chiarendo la situazione, Carmen ed Enzo sono una coppia scoppiettante e molto unita.

Carmen e la relazione con Enzo

Carmen Russo è stata da poco molto presente in televisione per la sua partecipazione come concorrente al Grande Fratello Vip. Durante il programma, la donna ha avuto modo di farsi conoscere e di esprimersi, sono risaltate la sua determinazione e grinta che erano già note. Mentre lei si trovava dietro agli schermi, la sua dolce metà, Enzo, si è occupato della figlia e ha dichiarato moltissime e diverse volte di sentire la mancanza della moglie e di soffrirne moltissimo.

Carmen ha quindi parlato anche pubblicamente della relazione, sottolineando quanto i due siano legati e smentendo tutte le possibili voci riguarda la loro crisi di coppia. La Russo infatti pubblica spesso foto con il marito ma uno degli ultimi post è stato diverso, dedicato a qualcun altro.

L’addio di Carmen

Negli ultimi giorni una triste notizia ha rattristato il pubblico italiano, una delle sex simbol italiane è venuta a mancare, si tratta di Gina Lollobrigida. La donna è purtroppo deceduta, lasciando però un enorme e profondo segno, portando la bellezza italiana oltre oceano.

Carmen ha postato la foto con l’attrice e il marito e ha scritto: “Cara Gina sei sempre stata una donna speciale, un’artista mondiale con una grande umanità. Grazie per la tua amicizia, un giorno nella tua villa abbiamo trascorso un pomeriggio indimenticabile, hai raccontato ad Enzo e a me degli aneddoti molto divertenti. Grazie ci mancherai moltissimo. R. I. P. dolce bella mitica donna.”