Tariffe telefoniche e aumenti, se vuoi risparmiare leggi queste offerte I Spendi meno di 10€ al mese

Sei convinto di spendere troppo per navigare e per chiamare? Controlla le tariffe telefoniche a meno di 10 euro al mese.

Secondo i dati dello scorso anno, oltre il 97% della popolazione italiana, tra i 16 e 64 anni, possiede uno smartphone e l’84,3% accede regolarmente ad internet. Gli stessi dati confermano il trend mondiale, infatti, secondo uno studio del Global Digital Report le persone connesse alla rete nel mondo nel 2022 hanno superato i 5 miliardi, raggiungendo il 63% della popolazione mondiale.

In Italia, nel 2022, si contano 100mila persone in meno e 643 mila cellulari in più, infatti nel nostro Paese si contano oltre 78 milioni di telefoni cellulari a fronte di una popolazione di circa 60 milioni. Ossia circa 1,3 a testa.

Questi dati dimostrano come lo smartphone sia diventato uno strumento importantissimo nella vita di tutti i giorni ed è utilizzato per lavoro, per comunicare ma anche per divertimento durante il tempo libero. Secondo lo studio, il 73% della popolazione utilizza lo smartphone per cercare informazioni e il 67,4% per leggere notizie. Mentre oltre il 50% degli utenti guarda video e programmi tv direttamente dal proprio smarthone.

Per utilizzare a pieno lo smartphone è importante avere una connessione e quindi sottoscrivere un abbonamento con gestore di telefonia mobile. Un mercato importante in cui spesso si vedono nascere nuovi operatori che propongono offerte particolarmente vantaggiose rispetto ai competitor più “anziani”.

Come risparmiare per navigare e chiamare

Ogni cittadino italiano spende in media 126 euro l’anno per la telefonia mobile, con il 17% che spende meno di 72 euro l’anno e il 5% che ne spende oltre 240 euro. Per questo è importante capire se stiamo spendendo la cifra giusta in base alla nostra offerta, magari confrontando se, a parità di prezzo, si ricevono una quantità di giga e tempo di chiamate sufficienti per le nostre esigenze.

Secondo i dati il 20% dei consumatori non riesce ad arrivare a fine mese con la quantità di giga prevista dal proprio piano telefonico. Andiamo dunque a confrontare le offerte attualmente disponibili dei principali operatori di telefonia mobile. Alcune offerte sono riservati dagli operatori ai propri clienti di telefonia fissa, per esempio, Tim propone a chi ha TIM Unica a casa l’offerta Tim 5G Power che prevede giga, chiamate ed sms illimitati al costo di 9,99 euro al mese. Il costo di attivazione 25 euro di cui 20 sono caricati come credito sulla sim.

Anche Vodafone offre ai suoi clienti di rete fissa l’offerta 5G Family, che per 9,99 euro al mese prevede minuti, sms e chiamate illimitate senza costi di attivazione. Senza il vincolo della rete fissa e allo stesso prezzo troviamo WinTre, con un’offerta dedicata agli under 30 che prevede 100giga, chiamate e sms illimitati. Sempre a 9,99 euro troviamo l’offerta Creami Extra Wow 150 di PosteMobile con 150 giga in 4G, minuti e sms illimitati. Costo attivazione 15 euro all’ufficio postale e 10 euro online. A seguire, l’offerta Iliad GIGA 150, 150 Giga in 5G, minuti e sms illimitati a 9,99 euro al mese e 10 euro per l’attivazione. Infine Fastweb Mobile a 7,95 euro comprende 150 giga in 5G e chiamate illimitate. Costo della Sim 10 euro.