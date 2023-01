Jo Squillo, la tragedia è devastante: “Uccisa nel sonno…” | Lacrime a fiumi

Jo Squillo è una cantante e conduttrice italiana, molto apprezzata e anche amante della moda, per questo ha molti seguaci anche sui social e quando appare dietro gli schermi. Uno degli ultimi post però riguarda una tristissima notizia.

Jo Squillo è lo pseudonimo di Giovanna Maria Coletti, è nata nel 1962 a Milano. E’ una cantante e conduttrice molto apprezzata dal pubblico e con la sua passione per la moda si è fatta strada anche come reporter per eventi mondani.

La Squillo da inizio alla sua carriera nel 1980, approdando nel mondo musicale. In particolare della musica punk italiana, era membro del gruppo femminile Kandeggina Gang. Negli anni ha sperimentato diversi generi e facendo parte del nel new wave. Il singolo “Avventurieri” ha fatto un grandissimo successo. Nel 1991, già prima nota, partecipa al Festival di Sanremo, dove viene apprezzata da tutto il pubblico italiano.

Nel 2019 partecipa a L’Isola dei Famosi ma abbandona dopo dopo per problemi di salute, nel 2021 però prende parte al Grande Fratello Vip. In molti la conoscono per la sua conduzione a Tv Moda, dove parlava e informava sul tema sfilate e novità della catwalk. Dal 1981 al 2021 è rimasta attiva sotto ai riflettori, da quel momento in poi dedica il suo tempo ai fan sui social, in particolare su Instagram.

La donna non ha figli per sua scelta, si sente realizzata anche così, lo ha dichiarato pubblicamente diverse volte. Nonostante la sua decisione, è in una relazione stabile con Gianni Muciaccia da molti anni, dagli anni ’80.

Jo Squillo: l’abbandono all’Isola dei Famosi

Jo Squillo ha partecipato nel 2019 al seguitissimo programma L’Isola dei Famosi. Durante la sua partecipazione, però, ha avuto problemi di salute ed è dovuta tornare a casa. La cantante ha spiegato poi ciò che le è successo.

“Sono due anni che ho la tendinite e dalla rottura del piede ho cambiato postura. Ho usato troppo il ginocchio e ballando mi sono giocata la cartilagine. Sto facendo delle infiltrazioni che sono dolorosissime: ho la fobia degli aghi e fare queste punture è stata una grande sfida. Non potrò più correre nè ballare.” Ha detto Jo spiegando il problema, oggi sembra stare meglio e su Instagram informa spesso i fan ma l’ultimo post che ha pubblicato riguarda una disgrazia.

Il devastante post di Jo Squillo

Jo Squillo ha pubblicato con i fan un post diverso dal solito, una triste notizia e un pensiero a una vita spezzata. Si tratta di Giulia Donato, uccisa a soli 23 anni dal fidanzato mentre dormiva. Tutto è accaduto a Genova, pochi giorni fa. Jo Squillo ha pubblicato la foto della ragazza e le ha dato il suo addio.

“Giulia Donato è stata uccisa nel sonno dal suo fidanzato a colpi di pistola, aveva 23 anni. E’ il primo femminicidio del 2023. Ciao Giulia.” ha scritto la cantante tristissima, salutando la povera ragazza.