Belen Rodriguez distrutta dal famosissimo: “L’ho baciata in bocca e ho vomitato per 7 giorni”

Belen Rodriguez è considerata e conosciuta come una delle donne più belle d’Italia, qualsiasi uomo sogna di ricevere un bacio da lei: uno però l’ha provato e non l’ha gradito affatto.

Marìa Belen Rodriguez è una modella, showgirl e conduttrice televisiva italiana, nata però in Argentina, a Buenos Aires, dunque ormai è neutralizzata italiana. Oggi la donna ha 38 anni ed è nella top list delle donne più belle e sensuali del paese.

La carriera di Belen ha inizio nel 2001, quando supera il casting per Elite Model Managment. Dall’ora diviene una modella richiestissima da subito, lavorando in Argentina, Miami e in Messico principalmente per case di intimo. Arriva in Italia, a Milano nel 2004 dove lavora per Miss Sixty, John Richmond, Pitti, Yamamay e Guess.

La showgirl è apparsa molte volte sotto ai riflettori per via delle sue relazioni amorose, infatti è stata per molto tempo al centro del gossip quando è stata fidanzata con l’imprenditore Fabrizio Corona, poi lasciandosi per diversi motivi a molti di noi già noti.

Nel 2010 però incontra l’uomo che poi è divenuto suo marito, il ballerino Stefano De Martino, con il quale ha avuto il piccolo Santiago. La relazione è terminata anche con lui nel 2017, dopo poco ha conosciuto Antonino Spinalbese. Al momento è uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip, con lui ha avuto una figlia, Luna Marì.

Belen molto criticata

Belen Rodriguez oggi è tornata ad avere una relazione con Stefano De Martino e per diversi motivi è amata quanto odiata da una parte del pubblico italiano. La showgirl ha diversi haters ma ha dimostrato diverse volte di saper gestire la situazione.

Moltissimi uomini la venerano e vorrebbero un bacio dall’affascinante Belen, molti ma non tutti, uno in particolare ha raccontato la sua terribile esperienza dopo un bacio della donna.

Il bacio fatale di Belen

Un uomo molto noto nello spettacolo italiano ha avuto il privilegio di essere baciato dalla Rodriguez ma a quanto pare non lo ha apprezzato, anzi. L’uomo in questione ha raccontato di aver passato una settimana bruttissima dopo il pacio della donna, parlando addirittura di ‘vomito‘. Si tratta di Cristiano Malgioglio.

Il cantautore italiano ha rivelato tutto: si trovava sul set di Quelli che il Calcio, quando Belen lo ha preso senza preavviso e lo ha baciato alla francese. Malgioglio ha dichiarato di non aver affatto gradito il gesto della donna. Lei ha risposto alla dichiarazione di Cristiano dicendo che infatti avrebbe preferito baciare il noto immobiliarista Carlino piuttosto che lui.