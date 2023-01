Tende termiche, sai cosa sono? Faresti meglio perché risparmi veramente tanto in bolletta

Il caro energia ha praticamente messo in ginocchio tutta la popolazione, non solo italiana ma europea in generale. Questa annosa situazione ha avuto inizio lo scorso anno, più precisamente quando sono scoppiati i primi conflitti in Ucraina, che hanno portato non pochi grattacapi.

Innanzitutto tutte le materie prime hanno subito un aumento record, portando a diversi disagi a livello di tutto il settore alimentare e della grande distribuzione (come nel caso dell’olio di semi, per fare un esempio). Il problema più rilevante rimane però l’aumento dei costi dell’energia, sia elettrica che del gas metano, che sembra non fermarsi e anzi continua imperterrito in queste prime settimane del 2023.

Fortunatamente i governi delle principali nazioni europee non si sono tenuti di certo con le mani in mano, ma anzi hanno provveduto attivamente a fronteggiare il caro energia emanando diversi decreti, gli ultimi dei quali sono rispettivamente il decreto Aiuti-Bis e Aiuti-Ter.

Questi decreti si sono focalizzati proprio verso la fetta di popolazione bisognosa, ma nonostante tutti questi aiuti (come ad esempio il bonus energia da 150 euro e le varie agevolazioni fiscali per l’acquisto di elettrodomestici) sono davvero tante le famiglie italiane (e non solo) che si ritrovano in seria difficoltà nel pagare queste bollette così salate a fine mese.

Come facciamo a risolvere questa situazione? Ecco che oggi abbiamo deciso di fornirvi una piccola guida per diminuire sensibilmente le bollette del gas.

Consigli utili

Il riscaldamento è infatti una delle spese più ingenti, soprattutto quando si tratta di questi freddi mesi autunnali e invernali, in cui bisogna riscaldare adeguatamente l’intero ambiente domestico. È così che ci vengono in aiuto le tende termiche: si tratta di particolari tende che possono essere applicate in maniera facile e veloce sulle finestre. Queste tende termiche consentono di isolare in maniera efficace l’ambiente domestico, così come farebbe un muro isolante completo, con un investimento economico di gran lunga minore rispetto a esso.

I materiali isolanti di cui sono composte le tende termiche, infatti, consentono di trattenere efficacemente tutto il calore generato dai termosifoni all’interno dell’ambiente domestico, evitando spifferi e problemi di qualsiasi sorta che vanno a minare inesorabilmente la temperatura interna, portando ovviamente a un maggior dispendio energetico e a bollette più salate.

Una casa isolata da un punto di vista termico, infatti, porta a dei consumi notevolmente ridotti rispetto a una priva di qualsiasi tipo di isolamento. Il vantaggio delle tende termiche è che si rivelano peraltro utilissime anche nel corso dei mesi estivi, isolando l’ambiente di casa dal caldo torrido di quel periodo.