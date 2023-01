“Non ti puoi presentare così”: Carolyn Smith, doccia gelata prima della diretta

Carolyn Smith è una donna nota nello spettacolo italiano, è una ballerina talentuosa e seguitissima su Instagram: l’ultimo post che ha pubblicato ha lasciato tutti spiazzati.

Corolyn Smith è una ballerina e coreografa Scozzese, è nata a Glasgow nel ’60. In Italia ha avuto molto successo anche come personaggio televisivo, in quanto è una dei giudici – dal 2007 – del seguitissimo Ballando con le stelle, ormai ne è uno dei volti simbolici del programma.

La carriera di Carolyn ha inizio molto presto, era solo una bambina di 5 anni quando ha iniziato a danzare, amando follemente la danza classica. Nel frattempo si è specializzata anche in balli latino e ginnastica artistica, gareggiando nella nazionale scozzese.

La Smith è conosciuta nel nostro paese perchè si trasferisce qui dalla Scozia nel 1982, sposandosi con un ballerino di Torino. La donna ha una catena di scuole di ballo, chiamate Carolyn Dance Academy con sedi in Polonia, Ucraina, Gran Bretagna e in Russia.

Dal 2007 diviene giurata di Ballando con le stelle, su Rai 1 e ancora oggi è sotto ai riflettori del programma, sempre più amata.

Carolyn Smith: la malattia

Carolyn Smith nel 2015, purtroppo dichiara di aver avuto un tumore maligno al seno e di aver affrontato un periodo molto buio. Dopo un trattamento e le diverse cure, ha poi comunicato di essere testimone di AIRC – una fondazione per la ricerca del cancro.

La donna si è attivata per le campagne di sensibilizzazione per le donne malate, raccontando la sia storia e dando forza a tutte. Nel 2017 ha pubblicato il libro chiamato Ho ballato con uno sconosciuto, lo sconosciuto era il cancro. Oggi è tornata in forma come mai e su Instagram si diverte a condividere con i fan diverse foto e video.

Il post su Instagram di Carolyn

Uno degli ultimi post di Carolyn Smith su Instagram ha divertito molto i suoi seguaci. Nel video che ha pubblicato appare lei in compagnia della giurata che l’accompagna da una vita nello studio del programma Ballando con le stelle, ovvero Rossella Erra, anche lei ballerina e insegnante della materia.

Nel video la ballerina scozzese indossa un completo casual, pronta per la puntata serale del talent ma secondo la sua collega non può presentarsi in quel modo sotto ai riflettori. A quel punto Rossella, vestita quasi da fata madrina – ha una bacchetta in mano – le cambia outfit, soddisfatte entrambe salutano il pubblico dietro lo schermo. Carolyn scrive: “Meno male che ci sei tu!!”.