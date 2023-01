Lavastoviglie, addio ai cattivi odori con un ‘trucchetto’ ingegnoso: il metodo fai da te dall’efficacia impeccabile

Dopo qualche utilizzo può succedere che dalla lavastoviglie arrivino cattivi odori. Esistono però dei rimedi fai da te che possono risolvere il problema.

La lavastoviglie è uno degli elettrodomestici più utilizzati nelle case degli italiani perché ci fa risparmiare tempo ed evita sprechi di acqua e sapone, con notevoli benefici anche per l’ambiente.

Gli studi di settore dimostrano come una lavastoviglie moderna, di 13-14 coperti, tende a consumare tra i 6 e i 7 litri di acqua per ogni ciclo di lavaggio. Se lavassimo a mano le stoviglie sarebbero molti di più, soprattutto per quelle persone che hanno la cattiva abitudine di lasciare l’acqua scorrere durante tutte le fasi del lavaggio.

Ovviamente per risparmiare è necessario fare attenzione al corretto utilizzo e cercare di non avviare la lavastoviglie se non a pieno carico. Anche fare attenzione all’orario di accensione può aiutarci a risparmiare, infatti molti contratti di fornitura energetica prevedono delle fasce orarie in cui diminuiscono i costi dell’energia.

La lavastoviglie ci permette non solo di risparmiare tempo e denaro, ma offre anche un lavaggio più accurato e una maggiore igiene per le nostre stoviglie. Difficilmente, con il lavaggio a mano potremmo, infatti, raggiungere le temperature con cui la lavastoviglie disinfetta il carico sia in fase di lavaggio che di asciugatura.

Come eliminare i cattivi odori dalla lavastoviglie

Può capitare, però, che dopo un certo utilizzo, la lavastoviglie inizi ad emanare un cattivo odore. Questo, spesso, dipende dallo sporco che si deposita sul fondo o in alcune fessure difficilmente raggiungibili, come giunture e guarnizioni. Anche il filtro può causare cattivo odore quando intasato o ostruito da residui di cibo e calcare che causano incrostrazioni.

Per risolvere il problema è necessario almeno una volta a mese effettuare una manutenzione straordinaria. Le lavastoviglie più moderne sono dotate di programmi di autolavaggio in grado di risolvere il problema, altrimenti esistono in commercio diversi prodotti specifici, ma possiamo anche utilizzare alcuni rimedi naturali con quello che abbiamo in casa.

Un rimedio fai da te, abbastanza efficace, è quello di aggiungere un limone già spremuto e tagliato a metà durante la fase di lavaggio. Le alte temperature aiuteranno la funzione scrostante del limone che andrà a rimuovere eventuali incrostazioni ed il cattivo odore. Altro rimedio è quello di effettuare un lavaggio aggiungendo un bicchiere di aceto, le proprietà dell’aceto, oltre a rimuovere il cattivo odore, renderanno le stoviglie più brillanti.