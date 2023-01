“Ci ha lasciato una grande donna”: Orietta Berti, il triste addio ci ha spezzato il cuore

Orietta Berti è una delle donne note dello spettacolo, più amate dal pubblico. E’ molto attiva sui social e il suo ultimo post è una dedica e un saluto ad una donna che adorava.

Orietta Berti è lo pseudonimo di Orietta Galimberti, sposata con Osvaldo Paterlini, dal quale ha acquisito il suo cognome. La donna è una cantante e attrice italiana. Ha quasi 80 anni ma è sempre in splendida forma e amata da tutti per la sua delicata ironia e per i modi spontanei, amati moltissimo dal pubblico e dai suoi fan.

La carriera di Orietta inizia nel 1961, quando partecipa a Voci Nuove Disco d’Oro, a Reggio Emilia, con la canzone “Il cielo in una stanza” di Paoli. Da subito ha un enorme successo e diventa nota a tutto il pubblico italiano. Ha partecipato ai suoi primi talent al fianco di Gianni Morandi e Iva Zanicchi.

Il suo successo più grande avviene nel 1965, con “Tu sei quello” e nel 1965 partecipa al Festival di Sanremo con “Io ti darò di più”. Dai suoi esordi, fino ad oggi, Orietta non ha mai smesso di essere nominata, conosciuta anche dai più giovani e di essere presente in televisione, partecipando a diversi programmi televisivi in veste di conduttrice o giudice.

Orietta ha un grande cuore e questo è risaputo, per questo ama avere un buon rapporto con i fan, con i quali comunica spessissimo sui social e la sua sincerità la conduce tutt’ora sotto i riflettori di diversi programmi televisivi.

Orietta Berti sullo schermo oggi

Tra le ultime apparizioni televisive di Orietta Berti, ricordiamo il Grande Fratello Vip 21, al quale ha partecipato lo scorso anno. Durante la sua partecipazione si è fatta conoscere nella sua essenza, riscontrando così anche critiche ma molto di più apprezzamenti per la sua sincerità. Attualmente è ancora a Cinecittà, presente come opinionista del programma.

Un’altra sua partecipazione è al programma talent The Voice Senior, condotto da Antonella Clerici, Orietta ha il ruolo di giudice e con la sua eleganza e semplicità è difficile non apprezzarla anche lì. Nelle ultime ore ha condiviso su Instagram una foto, dando una triste notizia.

Il tristissimo addio di Orietta

Negli ultimi giorni, una notizia tristissima ha coinvolto e rattristato il pubblico italiano e non solo. Una delle sex simbol italiane è purtroppo venuta a mancare, parliamo di Gina Lollobrigida.

L’attrice italiana ha lasciato il segno, portando oltre oceano la cultura e la bellezza italiana, divenendone simbolo. Orietta ha scritto: “Ci ha lasciato una grande Donna e una grande Diva che ha portato l’Italia e la sua arte in tutto il mondo. Un esempio per tante donne di forza, talento, bravura, ecletticismo e charme che l’hanno resa una stella internazionale ed una icona mondiale.”