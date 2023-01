Smartphone, se devi ricaricarlo sfrutta questa fascia oraria: provaci e lo farai per sempre | Bollette dimezzate

Anche la ricarica dello smartphone fa aumentare i costi delle bollette, ma è possibile risparmiare facendo attenzione alle fasce orarie

La prima cosa a cui fare attenzione quando si acquista uno smartphone consiste in un corretto utilizzo della batteria. Con poche attenzioni è possibile allungare la vita della batteria e risparmiare anche sui costi delle bollette.

In alcuni modelli di smartphone la batteria è integrata nel case ed è impossibile da rimuovere. In questo caso, per l’eventuale sostituzione sarà necessario rivolgersi ad un centro assistenza, facendo aumentare i costi.

Fortunatamente l’Unione europea sta discutendo una nuova normativa che obbligherà i produttori a rendere estraibile le batterie dai dispositivi elettronici. In questo modo chi dovrà sostituire la batteria potrà farlo autonomamente senza ricorrere ad un centro assistenza con un notevole risparmio sui costi.

Anche utilizzare correttamente la batteria può farci risparmiare. Ci sono però alcuni falsi miti da sfatare, per esempio, non sono più necessari 12 ore per la prima ricarica. Questo succedeva con i primi telefoni cellulari, ma gli smartphone moderni sono dotati di sistemi di sicurezza in grado di proteggere la batteria ed evitare danni indesiderati

Come risparmiare sulla ricarica della batteria

Riguardo ai comportamenti da adottare per risparmiare, molti riguardano la modalità con cui si ricarica la batteria dello smartphone. Comportamenti errati farebbero aumentare la temperatura della batteria e potrebbero danneggiare anche altre componenti del telefono. Per questo è consigliabile utilizzare caricabatterie originali o comunque che abbiano superato i test previsti dall’Unione europea.

Sembrerà banale dirlo, ma meno carichiamo il telefono, meno consumiamo. Possiamo provare a far durare la carica del telefono un’intera giornata, per fare questo è necessario disabilitare tutte quelle funzioni del telefono che fanno scaricare la batteria più velocemente. Per esempio è possibile disattivare le funzioni di localizzazione, disabilitando il gps, oppure spegnere il bluetooth quando non abbiamo dispositivi collegati.

Per quanto riguarda il caricamento, è consigliato non far scendere il livello di batteria sotto il 20% e non superare l’80% della ricarica. In questo range di carica, la batteria è meno sotto sforzo e offrirà prestazioni migliori. Altro consiglio per risparmiare è quello di fare attenzione agli orari in cui si ricarica lo smartphone. Molte aziende di fornitura energetica offrono delle fasce orarie in cui il costo dell’energia si riduce. Se non sapete quali sono, basterà verificare il tipo di contatore, che possiamo classificare in due modelli: l’Economy 7 ed Economy 10. Il primo prevede una fascia orario di risparmio tra mezzanotte e le 7 di mattina. Il secondo, invece, prevede una riduzione dei costi tra le 23 e le 8 di mattina.