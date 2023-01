Samsung Galaxy Fold 5, il debutto è sempre più vicino: dallo schermo al design, tutte le statistiche principali

Nel corso degli ultimi anni abbiamo assistito ad un vero e proprio boom degli smartphone, complice la diffusione sempre più capillare in tutto il mondo di internet, indubbiamente uno dei loro punti di forza all’inizio.

Al giorno d’oggi si sono affacciati numerosissimi modelli sul mercato mondiale, che vanno incontro alle più disparate esigenze degli utenti finali, tenendo sempre d’occhio ovviamente l’aspetto economico dell’acquisto.

Siamo tendenzialmente soliti dividere gli smartphone in tre fasce, partendo prima di tutto dai top di gamma,che rappresentano la fascia alta, capitanati quest’anno da Samsung Galaxy S22 e iPhone 14 Pro, usciti nel corso degli ultimi mesi. A questi seguono immediatamente dopo gli smartphone di fascia media, adatti a quegli utenti disposti a scendere a qualche compromesso, in virtù dell’abbassamento di prezzo rispetto ai top di gamma. Troviamo infine gli smartphone di fascia bassa, per chi non ha particolari esigenze (come nel caso delle persone anziane, ad esempio) e ben si adatta a tutto.

Parallelamente a questa divisione, negli ultimissimi anni abbiamo assistito all’introduzione di una delle principali novità tecnologiche per quello che riguarda gli smartphone, ovvero i dispositivi pieghevoli. Quest’anno nella fattispecie abbiamo assistito al lancio rispettivamente di Samsung Z Galaxy Flip 4 e Samsung Galaxy Fold 4. Nonostante i pochi mesi dalla loro uscita, sono già iniziate a circolare le prime notizie in merito a uno dei suoi successori, ovvero Samsung Galaxy Fold 5.

Il nuovo pieghevole di casa Samsung sarebbe infatti stato avvistato al CES 2023 di Las Vegas: scopriamo insieme cosa sappiamo finora!

Caratteristiche tecniche

Innanzitutto la modifica principale consiste nella cerniera a goccia (già vista recentemente per quanto riguarda alcuni dispositivi firmati Huawei), che va a sostituire la cerniera utilizzata finora che era molto più ingombrante e poco ergonomica. Altra novità per il Samsung Galaxy Fold 5 consiste nello slot per la S Pen, che potrà quindi essere inserita direttamente all’interno del corpo del device.

Quanto allo schermo, parliamo in questo caso di un display con tecnologia AMOLED da 7.6 pollici, con risoluzione di 2208×1768 pixel. Infine, arriviamo al processore: nel caso del Samsung Galaxy Fold 5 infatti verrà presumibilmente montato Snapdragon 8+ Gen 2, garantendo un’adeguata potenza di calcolo al nuovo dispositivo. Concludiamo infine con le informazioni relative al modulo della fotocamera, dove troviamo un sensore principale da 108 megapixel, seguito da un sensore secondario da 64 megapixel.

Al momento non conosciamo ulteriori informazioni in merito a questo pieghevole della casa coreana e alla sua data d’uscita, pertanto non ci resta che attendere l’uscita di un eventuale comunicato stampa ufficiale, che siamo certi non tarderà ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi.