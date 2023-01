Paola Perego, ma cosa le è successo? La showgirl mai vista così prima d’ora | Irriconoscibile

Paola Perego è una conduttrice molto amata dal pubblico italiano, la sua passione per il suo lavoro la conduce sempre ad essere apprezzata da tutti. L’ultima foto che ha postato su Instagram non se l’aspettava nessuno.

Paola Perego è una conduttrice televisiva, ex modella e imprenditrice italiana. La donna è molto seguita sia dietro gli schermi televisivi che sui social, in particolare su Instagram dove ha un numero elevato di seguaci e sostenitori.

La carriera della Perego ha inizio quando si traferisce a Milano da Monza, dove inizia a lavorare come modella a soli sedici anni. Dopo un breve periodo di attività nel campo della moda, appare sotto i riflettori televisivi.

Da subito Paola, inizia a lavorare in casa Mediaset, dove resta fino alla seconda metà degli anni novanta. Dopo di chè si trasferisce in Rai, costruendosi una fama ancora più affermata di quella che aveva.

Paola ama il suo lavoro e allo stesso modo ama condividere i suoi progetti lavorativi, obiettivi e passioni personali con i suoi fan sui social, così l’ultima fotto che mostra risalta questo suo aspetto.

Paola Perego e la sua carriera oggi

Paola è nota anche per aver avuto, nel corso della sua carriera televisive, alcuni problemi legali. In particolare, nel 2015 è stata accusata di diffamazione per un insulto a Verissimo. Questo dettaglio non l’ha ostacolata però e ad oggi è riuscita ad avere un proprio salotto televisivo Se…a casa di Paola.

Tra le sue ultime conduzioni abbiamo Superbrain – Le Super Menti e più recente Citofonare Rai 2, che ha condotto nel 2021 con la collega Simona Ventura, per poi bloccarsi nel 2022 per via della positività al Covid.

Il post di Paola

Paola attualmente conduce ancora con Simona Ventura Citofonare Rai 2. Le donne hanno un enorme successo alla conduzione, in quanto entrambe sono molto amate dal pubblico che intrattengono con serenità e simpatia.

Paola e Simona hanno sempre nuove e brillanti idee per il programma, da portare sullo schermo degli spettatori. L’ultimo post della Perego, infatti è sembrato a molti divertente ed era un’anticipazione, la donna ha scritto: “Nonostante la faccia da mercoledì, vi aspettiamo tra poco con una superpuntata di Citofonare Rai 2 con ospiti Giovanna Rali, Marisa Laurito e Giulia Biondi, a tra poco su Rai2.”. La conduttrice ha condiviso con tutti una foto dove appare – per finta – triste e indossa una parrucca identica all’acconciatura di Mercoledì Addams, in riferimento alla serie Netflix che ha fatto un enorme successo.