Nuovo allarme di phishing in Italia: le truffe online sono in aumento | Ecco come starne alla larga

Con l’avvento di internet, le relative truffe che fanno uso proprio di questo (potentissimo) mezzo sono aumentate. In inglese la tecnica si chiama “phishing”, e nel corso degli ultimi anni sta dilagando sempre più, soprattutto in Italia e in Europa.

Che sia attraverso mail, messaggi su WhatsApp o addirittura SMS, la truffa da parte di malintenzionati che hanno il fine ultimo di rubare i vostri dati e le vostre informazioni personali, è sempre dietro l’angolo.

Nel caso infatti in cui gli hacker riescano ad ottenere queste informazioni attraverso i mezzi sopracitati, potranno accedere senza problemi ai vostri account (di e-commerce, o nel peggiore dei casi del vostro conto corrente bancario), o in alternativa potrebbero cedere i vostri dati sensibili ad altri malintenzionati che girano sul web.

In Italia, poi, questo trend è in netto aumento rispetto che al passato, e bisogna fare più che mai attenzione. Come possiamo evitare tutto questo? Scopriamo insieme come.

Partiamo col dire che, quando si tratta di phishing, parliamo generalmente di messaggi testuali o e-mail che inducono (o quantomeno tentano) l’utente a cliccare su un determinato link, che il più delle volte rimanda a un sito malevolo, celato sotto il nome di un’azienda apparentemente innocente (come può essere Poste Italiane, per esempio, o altri servizi pubblici di questo tipo). Ad un primo impatto queste comunicazioni potrebbero sembrare, ad un occhio non smaliziato, veritiere e quasi affidabili: è proprio questo l’intento dei truffatori in questo caso, celarsi dietro comunicazioni apparentemente ufficiali nel tentativo di estorcere i vostri dati sensibili.

Consigli utili

Qui di seguito vi riporteremo quindi alcuni segnali e indicazioni, che vi fungeranno da accorgimenti utili da tenere bene a mente nel caso in cui aveste a che fare con comunicazioni di questo tipo in futuro. Innanzitutto, per capire che una determinata e-mail si tratta di una truffa, bisogna sapere che spesso queste rimandano a generici problemi di fatturazione da parte dell’azienda in questione.

Nel caso in cui sia presente un collegamento all’interno dell’e-mail in questione, fate attenzione a non cliccarlo mai, in quanto il più delle volte si tratta di un sito malevolo. Le vere aziende, infatti, non mandano mai e-mail o SMS per le comunicazioni importanti di questo tipo, e prediligono altri mezzi ufficiali come la posta raccomandata o simili.

Diffidate anche nel caso in cui vi arrivino messaggi su WhatsApp, dato che anche questo non è un mezzo utilizzato da parte delle aziende.