Carlo Verdone, uno dei più grandi di sempre ci ha lasciato: “La notizia della morte…” | Lutto distruttivo

L’attore Carlo Verdone ha condiviso con i suoi seguaci di Instagram la straziante notizia: il post dedicato all’uomo e il saluto dell’attore.

Carlo Gregorio Verdone è uno degli attori, sceneggiatori e registi italiani più amati e stimati del nostro Paese. L’uomo è nato nel 1950 ed è conosciuto da tutti per i suoi ruoli principalmente comici nei film in cui a recitato, diventati grandi classici e ricordato da tutti per averne scritti e diretti moltissimi.

Carlo avvia la sua maestosa carriera con tre principali successi, Un sacco bello, Bianco, rosso e Verdone e Borotalco, tutti e tre usciti negli anni ’80. Successivamente, dato il grandissimo successo riscontrato per i primi film, escono Maledetto il giorno che t’ho incontrata, Il mio miglior nemico e Io, loro e Lara, uno degli ultimi, uscito nel 2010.

Verdone debutta quindi come regista nel 1980 ma di seguito reciterà anche per molti altri registi, notato per la sua abilità unica nella recitazione e nell’interpretazione. L’uomo inoltre, è cresciuto con Christian De Sica, suo compagno di classe e grandissimo amico, questa amicizia li ha fatti ritrovare spesso l’uno al fianco dell’altro anche sui set.

Oggi Carlo si dedica alla sua famiglia, ama il calcio e la politica e soprattutto è attivo sui social, dove condivide tutto con i suoi fan e seguaci.

Il post di Carlo Verdone

Carlo Verdone ha 72 anni ma come molti suoi colleghi, è molto attivo sui social media, in particolare su Instagram, dove condivide ogni giorno foto e video con i suoi sostenitori e colleghi che lo seguono.

Uno dei suoi ultimi post è molto triste, è un saluto e un addio ad un uomo che ammirava moltissimo, un uomo per il quale il mondo intero è a lutto e in molti lo hanno ricordato come Carlo, con la musica e bellezza nel cuore.

Il profondo saluto di Verdone

Carlo ha pubblicato la foto dove appare con l’uomo, si tratta di Jeff Beck, chitarrista rock, americano, classe ’44. L’attore scrive: “La notizia della morte di Jeff Beck, uno tra i più grandi chitarristi sulla faccia della terra, mi riempie di sconforto. La legge della nostra breve vita va accettata, ma quando scompare un personaggio che è stato un punto di riferimento della tua giovinezza con la sua musica sempre in evoluzione fino al suo ultimo album di alcuni mesi fa, ti fai l’idea di una carriera che potrà ancora andare avanti.”

E ancora: “Ho visto un suo memorabile concerto a Londra e quasi tuttti quelli che fece in Italia. Qui siamo all’Auditorium di Roma. Volli conoscerlo e dirgli grazie per aver reso più belli i miei anni migliori. Siamo certamente tristi ma dobbiamo anche esser felici che la vita ci abbia fatto questo dono: lui e la sua chitarra. Questo immenso talento andrà ricordato e celebrato per sempre. Gli dobbiamo tanto. Umile, di poche parole, generoso col suo pubblico. […] Alscoltate, vi prego, Midnight Walker del suo ultimo lavoro. Chi non conosceva Beck può aver un’idea di chi fosse e non lo perderà più di vistta. Grazie per tutto, grande immenso Jeff”.