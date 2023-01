WhatsApp, ecco come utilizzarlo senza connessione ad Internet: la clamorosa novità ti cambia la vita

La crescita e la diffusione sempre più capillare di internet in tutto il mondo ha permesso diversi avanzamenti in campo tecnologico.

Uno dei principali è senz’ombra di dubbio il boom degli smartphone, che hanno fatto della connessione a internet il loro punto di forza, diventando in breve tempo una delle loro principali caratteristiche di punta.

Da questo sono scaturite le prime applicazioni di messaggistica istantanea, tra i quali menzioniamo in particolar modo WhatsApp (che ad oggi ha raggiunto e ormai bellamente oltrepassato il miliardo di utenti sparsi in tutto il mondo), seguita immediatamente dopo da Telegram, uscita più di recente, che ha fatto del suo sistema di crittografia avanzata il suo punto di forza, arrivando in questo caso a milioni di utenti.

Nel giro di poco tempo, tutte queste app di messaggistica istantanea sono riuscite a soppiantare i vecchi sistemi tradizionali per la comunicazione su dispositivi mobile, ovvero gli SMS (per i messaggi testuali) e gli MMS (per i messaggi multimediali), permettendo di scambiare in tempo reale (e nel giro di pochi secondi) qualsiasi contenuto visivo e testuale con i propri amici, famigliari e colleghi di lavoro.

Ma nel caso in cui mancasse la connessione a internet, si può utilizzare WhatsApp? Certo che sì, e la soluzione è presto detta: scopriamo insieme come fare!

Come fare

La soluzione in questo caso è rappresentata dal sistema proxy, ovvero il server che ha il compito di fare da intermediario tra quello che è il nostro dispositivo mobile e il dominio web che vogliamo raggiungere attraverso la connessione internet. Secondo le ultime voci di corridoio, l’implementazione dei proxy all’interno di WhatsApp sarà già disponibile all’uscita del prossimo aggiornamento dell’app per entrambi i due sistemi operativi mobile, rispettivamente Android e iOS, anche se al momento non abbiamo ancora nulla di confermato.

Uno dei vantaggi principali nel far uso del server proxy è la garanzia totale di privacy, in quanto in questo caso è praticamente attivo in maniera permanente il sistema di crittografia end-to-end (un po’ come accade con il diretto concorrente, Telegram), che offre la massima sicurezza per lo scambio di messaggi e contenuti multimediali tra i vari utenti, in modo tale da evitare qualsiasi attacco hacker o spia di sorta.

Non ci resta dunque che attendere ulteriori comunicazioni ufficiali da parte di Meta, che siamo certi non tarderanno a venire nel corso delle prossime settimane o mesi, per avere maggiori delucidazioni a riguardo.